تنفيذ 4250 زيارة منزلية لتوعية 22 ألف سيدة بأسوان

ضمن حملة "بلدي أمانة"..

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ 4250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 22 ألف و 538 من السيدات والرجال والأطفال داخل 30 قرية ونجع بمختلف المراكز وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة ".

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

زيارة منزلية

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

ولفت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل هذا المقترح لواقع فعلى لتحقيق الإستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذى تقدمه هيئة فولبرايت مصر فى كافة المجالات ، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.

جهود

فيما قدمت الدكتورة ماجى نصيف شكرها لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة هيئة فولبرايت لعملها فى أسوان للعام الثانى على التوالى ، وهو ما شجعنا ودفعنا لتقديم برنامج متكامل يتناغم مع رؤية المحافظ اللواء أشرف عطية لتحقيق مستقبل مشرق للشباب الأسوانى.

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب، والتى تضمنت تنظيم الجلسة الافتتاحية لورشة التطوير المهنى.