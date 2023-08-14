محافظ أسوان: اهتمام القيادة السياسية بأهالي النوبة تجسد لواقع ملموس

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهالي النوبة، وهو ما تجسد واقعًا ملموسًا من خلال توفير خدمات غير مسبوقة في مركز نصر النوبة، وإصرار الرئيس على إدراج المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجارية التي تم الانتهاء منها بمختلف القرى.

وأوضح عطية أنه تم الانتهاء من تشغيل 9 مجمعات للخدمات، وكذلك الخدمات الزراعية، وبدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذي تم إنشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يتوازى مع ذلك البدء في التشغيل التجريبي للعديد من المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سريرًا موزعة على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضّانات للأطفال المبتسرين، و33 ماكينة غسيل كلوي، وكذلك غرفتي عمليات، مع دراسة الاستفادة من موقف حافلات "السيرفيس" القديم على مساحة 1890 مترًا مربعًا.

واستعرض المحافظ، مشروع إحلال وتجديد المنازل بقرى نصر النوبة، مكلفًا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرعة تسليم 100 منزل، ظهير صحراوي، بقرية وادي العرب بمركز نصر النوبة، التي لم يتم تسليمها حتى الآن على الرغم من إجراء القرعة العلنية لها وتحديد المنتفعين بها.