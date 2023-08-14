عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: اهتمام القيادة السياسية بأهالي النوبة تجسد لواقع ملموس

صدى البلد

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهالي النوبة، وهو ما تجسد واقعًا ملموسًا من خلال توفير خدمات غير مسبوقة في مركز نصر النوبة، وإصرار الرئيس على إدراج المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجارية التي تم الانتهاء منها بمختلف القرى.
وأوضح عطية أنه تم الانتهاء من تشغيل 9 مجمعات للخدمات، وكذلك الخدمات الزراعية، وبدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذي تم إنشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يتوازى مع ذلك البدء في التشغيل التجريبي للعديد من المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سريرًا موزعة على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضّانات للأطفال المبتسرين، و33 ماكينة غسيل كلوي، وكذلك غرفتي عمليات، مع دراسة الاستفادة من موقف حافلات "السيرفيس" القديم على مساحة 1890 مترًا مربعًا.
واستعرض المحافظ، مشروع إحلال وتجديد المنازل بقرى نصر النوبة، مكلفًا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرعة تسليم 100 منزل، ظهير صحراوي، بقرية وادي العرب بمركز نصر النوبة، التي لم يتم تسليمها حتى الآن على الرغم من إجراء القرعة العلنية لها وتحديد المنتفعين بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

ترشيحاتنا

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ