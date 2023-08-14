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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 25 محضر مخالفة ورفع الإشغالات بكوم أمبو شمال أسوان

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بدعم من شرطة المرافق بحملة مكبرة على منطقة القيصرية ، وعدد من الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع بورسعيد بوسط المدينة أسفرت عن تحرير عدد 25 محضر مخالفة ، مع رفع الإشغالات .

 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفريغ الشوارع التجارية والحيوية بمدن المحافظة من الإشغالات والتعدى على الطرق العامة.

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 رفع الاشغالات

فيما أشار شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات مستمرة لرفع وإزالة الإشغالات أولاً بأول داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة فى ظل التعليمات المشددة من محافظ أسوان بالتصدى لكافة المخالفات والتعدى على حرم الطرق ، وخطوط التنظيم.

 

وأوضح إلى أنه تم تنفيذ 70 % من أكبر مجمعين لمواقف السيرفيس والسويقات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه حيث يضم أحد المجمعين موقف لسيارات السرفيس والمحلات التجارية بروؤف، والمقام على مساحة 16,800م2 ويستوعب 232 سيارة ميكروباص ، ومنطقة للخدمات تشمل 19 محل تجارى وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى. 

 

وأضاف شوقى مصطفى بأن مجمع مواقف السيرفيس والسويقات الأخر بالكفور يقع على مساحة 12,600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إداري حيث تعتبر مدينة كوم أمبو من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ولاسيما شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه .
 

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محافظ أسوان يتابع بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة

جهود 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك إهتمام كبير من الرئيس السيسى بأهالى النوبة ، وهذا تجسد واقعاً ملموساً بأن يحظى مركز نصر النوبة بخدمات غير مسبوقة ، وإصراره على إدراج المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " ، وهو ما يتم جنى ثماره الآن بتشغيل 9 مجمعات للخدمات. 

وكذا الخدمات الزراعية ، وبدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم العديد من خطوط السير. 

 

ولفت عطية إلى أنه يتوازى مع ذلك البدء فى التشغيل التجريبى للعديد من المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وأيضاً تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة ، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين ، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى ، وكذا 2 غرفة عمليات ، مع دراسة الإستفادة من موقف السيرفيس القديم على مساحة 1890 م2 .

 

 

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