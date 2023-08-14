لليوم الثالث على التوالى .."أسبوع الشباب" يستكمل فعالياته بحضور محافظ أسوان

لليوم الثالث على التوالى إستكملت فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجلسة الإفتتاحية لورشة عمل التطوير المهنى، والتى تنظمها مؤسسة أم حبيبة، وذلك بمشاركة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى الدين سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة حنان الجندى المدير العام للمؤسسة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية والمجتمعية.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أنه فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى نشهد مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام ، بالإضافة إلى المشروعات الهادفة إلى تمكين الشباب وفق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، وتنفيذاً لهذه الرؤية فإننا نعمل فى محافظة أسوان طبقاً لمنظومة عمل متكاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بأسلوب ورؤية هادفة دائماً للنجاح والتميز.

أسبوع الشباب

فقد نجحنا فى حل مشاكل متراكمة ومتعثرة منذ سنوات طويلة وإعادة الحياة لها ، وتم تنفيذ مشروعات كبرى فى البنية التحتية والتطوير والتجميل للوصول دائماً إلى تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ، التى تعتبر هى الأولوية الأولى لدينا لتعود بكل الخير على الجيل الحالي والأجيال القادمة.

مقدماً شكره لمؤسسة أم حبيبة لدورها بإعتبارها من المؤسسات الفاعلة والنشيطة ونموذجاً مشرفاً يساند الجهود التنفيذية بأفكار ورؤى مبتكرة ومتطورة لإيجاد الحلول الغير تقليدية لريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات واعدة ، وخاصة الخضراء والذكية لتفتح باب الأمل وطاقة النور أمام أبنائنا من الشباب ، وتحويل التحديات إلى محطات إنجاز وعمل جاد.

تأهيل

ومن جانبها أشادت الدكتورة حنان الجندى بالتعاون والدعم اللامحدود الذى يقدمه محافظ أسوان وأجهزته المعاونة لتحويل كل الأفكار والمقترحات إلى واقع ملموس بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ، وخاصة ما يتعلق بتقديم الرعاية الكاملة للشباب لتأهيلهم ورفع قدراتهم لسوق العمل ، وتحفيزهم وتشجيعهم لمشاركتنا فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم.

أوضحت بأن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ مبادرات للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء بلمسات جمالية ، مع تبنى فكرة زراعة أسطح المنازل للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وتخفيض درجة الحرارة ، فضلاً عن الاهتمام بالأشخاص ذوى الهمم من خلال منح فرص تدريبية تأهيلية لهم ، وأختتمت الفعاليات بتوقيع محافظ أسوان والمدير العام لمؤسسة أم حبيبة بروتوكول تعاون لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة المستقبلية الهادفة لدعم المجتمع الأسوانى .