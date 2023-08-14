عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث على التوالى .."أسبوع الشباب" يستكمل فعالياته بحضور محافظ أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

لليوم الثالث على التوالى إستكملت فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجلسة الإفتتاحية لورشة عمل التطوير المهنى، والتى تنظمها مؤسسة أم حبيبة، وذلك بمشاركة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى الدين سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة حنان الجندى المدير العام للمؤسسة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية والمجتمعية

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أنه فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى نشهد مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام ، بالإضافة إلى المشروعات الهادفة إلى تمكين الشباب وفق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، وتنفيذاً لهذه الرؤية فإننا نعمل فى محافظة أسوان طبقاً لمنظومة عمل متكاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بأسلوب ورؤية هادفة دائماً للنجاح والتميز. 

تعليم أسوان يستكمل مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

حياة كريمة في أسوان.. بدء تشغيل 31 مجمعا للخدمات الحكومية بالقرى والنجوع

أسبوع الشباب 

فقد نجحنا فى حل مشاكل متراكمة ومتعثرة منذ سنوات طويلة وإعادة الحياة لها ، وتم تنفيذ مشروعات كبرى فى البنية التحتية والتطوير والتجميل للوصول دائماً إلى تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ، التى تعتبر هى الأولوية الأولى لدينا لتعود بكل الخير على الجيل الحالي والأجيال القادمة. 

مقدماً شكره لمؤسسة أم حبيبة لدورها بإعتبارها من المؤسسات الفاعلة والنشيطة ونموذجاً مشرفاً يساند الجهود التنفيذية بأفكار ورؤى مبتكرة ومتطورة لإيجاد الحلول الغير تقليدية لريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات واعدة ، وخاصة الخضراء والذكية لتفتح باب الأمل وطاقة النور أمام أبنائنا من الشباب ، وتحويل التحديات إلى محطات إنجاز وعمل جاد. 

محافظ أسوان يسلم فريق الجامعة الدرع وميداليات تذكارية للفائزين بتنس الطاولة بأسبوع الشباب

محافظ أسوان يتفقد الجدارية الفنية بالكورنيش

تأهيل 

ومن جانبها أشادت الدكتورة حنان الجندى بالتعاون والدعم اللامحدود الذى يقدمه محافظ أسوان وأجهزته المعاونة لتحويل كل الأفكار والمقترحات إلى واقع ملموس بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ، وخاصة ما يتعلق بتقديم الرعاية الكاملة للشباب لتأهيلهم ورفع قدراتهم لسوق العمل ، وتحفيزهم وتشجيعهم لمشاركتنا فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم. 

أوضحت بأن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ مبادرات للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء بلمسات جمالية ، مع تبنى فكرة زراعة أسطح المنازل للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وتخفيض درجة الحرارة ، فضلاً عن الاهتمام بالأشخاص ذوى الهمم من خلال منح فرص تدريبية تأهيلية لهم ، وأختتمت الفعاليات بتوقيع محافظ أسوان والمدير العام لمؤسسة أم حبيبة بروتوكول تعاون لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة المستقبلية الهادفة لدعم المجتمع الأسوانى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان يستكمل مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

ترشيحاتنا

وكيل الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الوزارة فى صكوك الأضاحى

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

خسائر بالمليارات.. أزمة كبيرة على حدود النيجر وبنين

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ