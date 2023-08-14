حياة كريمة في أسوان.. بدء تشغيل 31 مجمعا للخدمات الحكومية بالقرى والنجوع

يوم بعد يوم تتواصل سلسلة وملحمة عظيمة الإنجازات والنجاحات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيث بدأت مشروعات هذه المبادرة ترى النور ، ليجنى المواطنون ثمارها في كل مكان .

ونقدم عبر منصة " صدى البلد " جهود محافظة أسوان لبدء تشغيل 31 مجمعا خدميا لمختلف المصالح الحكومية لتقديم الخدمة للمواطنين خلال شهر أغسطس الجارى.

حياة كريمة

وقد قدم أهالى قرى حياة كريمة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يتم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة ، والتى ساهمت فى توفير الخدمات المختلفة لهم بالجودة العالية ، وتحقيق طفرة كبيرة فى مختلف قطاعات العمل ، مشيدين بالجهود المبذولة من محافظ أسوان والأجهزة المعاونة له للوصول لهذا المستوى الراقى من الخدمات المتنوعة ، والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالى فى كافة القرى والنجوع .

وأشار العديد من الأهالى إلى أن تنفيذ مجمعات للخدمات المختلفة داخل القرى والنجوع يعتبر حدث كبير وغير مسبوق ، وهو له عوائد إيجابية عديدة ، أبرزها أنه يخفف عنا مشقة التنقل والسفر لمراكز الخدمات المختلفة ، وأيضاً يساهم في تخفيض الأعباء المالية علينا ، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسى ، ولأجهزة الدولة المختلفة ، الذين واصلوا منظومة العمل على مدار السنوات الماضية ، لنصل إلى هذه اللحظة السعيدة ، والتي نعتبرها بحق عيد لنا ، بأن تتوفر لنا كل الخدمات في قرانا ونجوعنا ، بتسهيلات وتيسيرات تكنولوجية سريعة وبسيطة .

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروى العباسية بكوم أمبو، عن بدء تشغيل نقطة إسعاف العباسية ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو الذى توازى مع بدء الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بقرية بلانة، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " حيث يستوعب الموقف 45 سيارة بتكلفة 4.8 مليون جنيه، ويخدم خطوط سير بلانة / دراو، وبلانة / نصر النوبة، وبلانة / كوم أمبو.

شكر

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس مدى إهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة، لتتوالى سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وأشار أشرف عطية إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الإستفادة المثلى منها، وجنى ثمار هذه الإنجازات، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى، وبجودة عالية، لتثبت بذلك هذه المبادرة الوطنية مدى النجاحات التى حققتها فى وقت قياسى، والتى تصب جميعها فى صالح المواطنين.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن شهر أغسطس الجارى سيشهد بدء التشغيل التجريبى لـ 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه، تم الإنتهاء من تنفيذهم بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، مع قيام المشرف العام على لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، لافته بأن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمع فى مركز إدفو وهى" الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة، ووادى عبادى، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى"، و9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى" المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى "، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة ".