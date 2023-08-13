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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتنظيم رحلات تعريفية للشباب للمشروعات القومية للطاقة الشمسية

مشروعات الطاقة الشمسية
مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المختصة بمديرتى البيئة والشباب والرياضة بتنظيم رحلات تعريفية للشباب الأسوانى للمشروعات القومية الجارية على أرض بلاد الذهب ، والتى من بينها مشروعى الطاقة الشمسية ببنبان بدراو ، وفارس بكوم أمبو

وذلك تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " ، وضمن فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

لإطلاعهم على الجهود الكبيرة والغير مسبوقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال توفير الطاقة الكهربائية حيث تساهم هذه المشروعات فى دعم الشبكة القومية بأكثر من 2000 ميجا وات ، فضلاً عن توفير الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. 

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الطاقة الشمسية 

علاوة على التعرف على قرية فارس بمركز كوم أمبو ، والتى تم إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة فى مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) والذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ ، لتكون ضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء فى ظل تطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء ، بجانب إدراجها فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها ، لتصبح بذلك مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة ، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

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جهود 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل هذا المقترح لواقع فعلى لتحقيق الإستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذى تقدمه هيئة فولبرايت مصر فى كافة المجالات ، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها. 

فيما قدمت الدكتورة ماجى نصيف شكرها لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة هيئة فولبرايت لعملها فى أسوان للعام الثانى على التوالى ، وهو ما شجعنا ودفعنا لتقديم برنامج متكامل يتناغم مع رؤية المحافظ اللواء أشرف عطية لتحقيق مستقبل مشرق للشباب الأسوانى. 

 

 

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