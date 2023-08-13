محافظ أسوان يسلم فريق الجامعة الدرع وميداليات تذكارية للفائزين بتنس الطاولة بأسبوع الشباب

يواصل " أسبوع الشباب " فعالياته المتنوعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مرتدياً الزى الرياضى بإعطاء إشارة البدء لمباراة كرة القدم بين فريقى جامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بنادى أسوان الرياضى والتى إنتهت بفوز فريق الجامعة بنتيجة 2/1 حيث سلم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للفريق الفائز.

كما قام بتسليم ميداليات تذكارية للفائزين بالمركزين الأول والثانى من الأكاديمية العربية فى لعبة تنس الطاولة ، وقد حضر الفعاليات الدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بأسوان ، والدكتور لؤى الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان ، وأيضاً المستشار الشافعى صالح رئيس النادى ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية والرياضية.

الشباب

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى ، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للشباب فقد حرصنا هذا العام على تكثيف وتنوع الأنشطة للإحتفال بهذا اليوم الدولى إيماناً منا بأهمية وحيوية دور الشباب فى كافة مجالات العمل العام والحياة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية ، وجامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً المجتمع المدنى والجهات التنفيذية.

ولفت المحافظ إلى أن أسبوع الشباب يتضمن سلسلة متواصلة ومترابطة من الفعاليات الشبابية لتصبح أسوان لها الريادة دائماً فى دعم ومساندة الشباب ، وهو الذى نراه الآن يتقدم الصفوف فى مختلف المناصب القيادية والإشرافية العليا ، علاوة على تبوأهم للمراكز المتقدمة فى كافة المنافسات والمسابقات على المستوى المحلى والدولى .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

جهود

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة.