عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يسلم فريق الجامعة الدرع وميداليات تذكارية للفائزين بتنس الطاولة بأسبوع الشباب

محافظ أسوان
محافظ أسوان

يواصل " أسبوع الشباب " فعالياته المتنوعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مرتدياً الزى الرياضى بإعطاء إشارة البدء لمباراة كرة القدم بين فريقى جامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بنادى أسوان الرياضى والتى إنتهت بفوز فريق الجامعة بنتيجة 2/1 حيث سلم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للفريق الفائز.

كما قام بتسليم ميداليات تذكارية للفائزين بالمركزين الأول والثانى من الأكاديمية العربية فى لعبة تنس الطاولة ، وقد حضر الفعاليات الدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بأسوان ، والدكتور لؤى الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان ، وأيضاً المستشار الشافعى صالح رئيس النادى ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية والرياضية. 

محافظ أسوان يتفقد أعمال الجدارية الفنية بالكورنيش القديم.. ويشيد بالقائمين على تنفيذها

جامعة أسوان تستضيف فعاليات تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر

الشباب 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى ، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للشباب فقد حرصنا هذا العام على تكثيف وتنوع الأنشطة للإحتفال بهذا اليوم الدولى إيماناً منا بأهمية وحيوية دور الشباب فى كافة مجالات العمل العام والحياة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية ، وجامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً المجتمع المدنى والجهات التنفيذية.

ولفت المحافظ إلى أن أسبوع الشباب يتضمن سلسلة متواصلة ومترابطة من الفعاليات الشبابية لتصبح أسوان لها الريادة دائماً فى دعم ومساندة الشباب ، وهو الذى نراه الآن يتقدم الصفوف فى مختلف المناصب القيادية والإشرافية العليا ، علاوة على تبوأهم للمراكز المتقدمة فى كافة المنافسات والمسابقات على المستوى المحلى والدولى .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

أسوان .. إزالة فورية لعدد من الكرفانات المخالفة بسوق السيل

محافظ أسوان: نوفر جوائز تحفيزية للمشروعات الخضراء الذكية

جهود 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الجدارية الفنية بالكورنيش

جامعة أسوان تستضيف فعاليات تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر

أسوان .. إزالة فورية لعدد من الكرفانات المخالفة بسوق السيل

سعادة غامرة.. هدايا الرئيس السيسى تنشر الفرحة بين أهالى منطقة الصحابى بأسوان

وكيل أسوان يترأس اجتماع اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم

انطلاق حملة بلدي أمانة ضمن فعاليات طرق الأبواب في أسوان

مدير منطقة أسوان للعلوم الدينية يستقبل صاحب المركز الأول بمشروع تحدي القراءة العربي

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس على المستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى

ترشيحاتنا

قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

أول تعليق لـ«كلوب» بعد غضب صلاح من تبديله في مباراة ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

طولها يقترب من 2 متر.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ