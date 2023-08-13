أسوان .. إزالة فورية لعدد من الكرفانات المخالفة بسوق السيل

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة إزالة اليوم إستهدفت عدد من الكرفانات المخالفة الغير مرخصة ، والتى تم وضعها داخل موقف السيل دون الحصول على التصاريح والموافقات القانونية ، وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين بإقامة هذه الكرفانات .

قاد أعمال تنفيذ فعاليات الحملة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وعلى عامر القائم بعمل رئيس حى شرق ، فضلاً عن العاملين بنطاق الحى مدعمين بعدد 2 لورد والسيارات اللازمة .

إزالة الإشغالات

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفرض سيادة القانون ، والتعامل بحزم مع كافة الإشغالات والتعديات بالإزالة الفورية لها أولاً بأول لتحقيق الإنسياب المطلوب لحركة المواطنين المترددين على مختلف الأسواق ، مع إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل .

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة ( www.sgg.eg ) ، والتواصل أيضاً على على جروب واتس آب محافظة أسوان ( https://chat.whatsapp.com/FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ ).

أوضح أن هناك 6 فئات للمشروعات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود

وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة ، مع ضرورة الإلتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان ، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى ، ومن ومن سيتم تصعيده من مشروعات بإسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة حيث سيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه ، والثانى 15 ألف جنيه ، والثالث 10 ألاف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن شروط وآليات المشاركة تتمثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى مازالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة ، وأن يستوفى المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية ( أخضر ) ، وسيتم إستبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين.