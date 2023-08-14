تعليم أسوان يستكمل مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ترأس لطفى عبد الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، لليوم الثانى على التوالى لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظيفة وكيل مدرسة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

المقابلات

وقد تكونت لجنة التقييم من الدكتور راضى عبدالمجيد نائب عن عميد كلية التربية جامعة أسوان، وعادل أحمد نائب عن نقيب المعلمين، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، وحاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وشعبان على مدير تنسيق الوظائف الإشرافية، وبحضور مديرى الإدارات التعليمية الخمس والتربية الخاصة والمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وكان اليوم الثانى مخصص لوظيفة وكيل مدرسة حيث بلغ عدد المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائية (١٧٦ متقدم) ، وكيل مدرسة اعدادية (١٠٨ متقدم) ، وكيل مدرسة تربية خاصة وعددهم (٧) ، وكيل مدرسة ثانوى عام وعددهم (١٣) ، وكيل مدرسة لغات (٤) ، وكيل مدرسة تعليم فنى (٢٢) منهم ٦ تعليم تجارى، ٤ تعليم زراعى، ١٠ تعليم صناعى ، ٢ تعليم فندقى لجميع الإدارات ، ليصل إجمالى المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة اليوم (٣٣٠)متقدم حضر منهم ٣١٠ وغياب ٢٠ ، وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

جهود

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل هذا المقترح لواقع فعلى لتحقيق الإستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذى تقدمه هيئة فولبرايت مصر فى كافة المجالات ، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.