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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان وورش فنية لمتدربى الحرف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة ، وأيسر الحامدى أمين الصندوق  من أجل جذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخلق فرص عمل للشباب الأسوانى مباشرة وغير مباشرة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الإهتمام بملف الإستثمار يشهد إهتمام غير مسبوق فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتهيئة مناخ الإستثمار بشكل يساهم فى جذب المستثمرين للإستغلال الأمثل للمقومات والثروات الطبيعية والزراعية والسياحية والتعدينية والمحجرية والسمكية. 

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الفرص الإستثمارية

وأوضح أشرف عطية بأنه من خلال التنسيق مع المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان فيجرى حالياً دراسة تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بتكلفة إستثمارية تصل إلى 10 مليون جنيه، وعلى مساحة 21 ألف م2، ويستهدف إنتاج ما يعادل 5 إلى 7 ألاف طن تمور فى المرحلة الأولى، ويساهم فى توفير 200 فرصة عمل لأبناء منطقة بنبان بصفة خاصة بإعتبارها الأكبر عالمياً إنتاجاً للطاقة الشمسية ، كما يساهم فى خدمة منتجى التمور على مستوى المحافظة بصفة عامة فى ضوء الدور المجتمعى للجمعية.

وأشار عطية إلى أن هذا المجمع يهدف لتحقيق مساهمة مجتمعية مستدامة لما سيقدمه من خدمات التعبئة والتغليف والتصنيع للمنتج الرئيسى للمنطقة وهو التمور ، وتتيح زيادة القيمة المضافة له حيث يقدر حجم الإنتاج السنوى لما يزيد عن 25 مليون جنيه ، وخاصة أنه يستهدف عمليات لوجستية وتصنيعية تدعم تصدير منتجات التمور للأسواق العالمية.

ولفت المحافظ إلى أن هذا المجمع الأول من نوعه مستهدف تصميمه بمعايير ومواصفات دولية قياسية تتواءم مع معايير البنك الدولى ليكون ذو جودة عالمية. 

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وأوضح محافظ أسوان بأنه تم التنسيق مع جمعية مستمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة لإنشاء مناطق إنتاج متخصصة لمنتجات الحرف التراثية لأول مرة بهدف تعزيز فكرة صناع الأمل لتشغيل الشباب والفتيات فى مهن غير تقليدية مهما كانت نوعية المؤهل الدراسى الحاصلين عليه. 

وأشاد المحافظ بما تم تحقيقه من إنجاز ونجاح لهذه النماذج المشرفة من شركاء التنمية من خلال تدريب 53 شاب وفتاة من أبناء قرى بنبان قبلى وبحرى والمنصورية والرقبة فى حرف السباكة والنجارة والكهرباء والتبريد والتكييف فى دورتيتن تدريبيتين تم تنفيذهما فى 4 شهور ، وجارى التنسيق لفتح ورش فنية بدعم من جمعية مستمرى الطاقة الشمسية ، وإدارة وتنفيذ لمؤسسة رؤية الحياة لتكون نموذج مستدام لريادة الأعمال ، مع التنسيق أيضاً لفتح معرض دائم فى أسوان لعرض هذه المنتجات والتسويق الجيد لها من خلال تنفيذ براند عالمى يحمل الهوية البصرية والطراز الأسوانى الأصيل .

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