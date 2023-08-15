لمسةإنسانية..محافظ أسوان يأمر بالتدخل السريع لرعاية مجموعة من الأطفال

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

لمسة إنسانية

وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر بالتدخل السريع للتعامل مع مجموعة من الأطفال المعرضين للخطر نظراً لتواجدهم بالشارع دون عائل بإشراف من مبادرة " الناس لبعضهم " ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع ومنسق المبادرة.

وجاء ذلك بعد قيام مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بتوجيه فريق برئاسة أمانى فاضل لتقديم كافة أوجه الرعاية لهؤلاء الأطفال ، لحين وصول ذويهم حيث تم التنسيق مع إدارة مؤسسة رعاية الأطفال بكيما برئاسة أسامة حسين ، لإستضافة الأطفال ، وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم ، وتم إيداعهم بالمؤسسة ، وتوفير المتطلبات والمستلزمات المختلفة لهم.