جمعيات أسوان تشارك فى معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة بالمشاركة فى فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى نظمته محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى بالتعاون مع منصة "أيادى مصر" على مدار 3 أيام حيث لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الإفتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح أحمد سعيد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان لدعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة فقد شارك فى فعاليات هذا المعرض 5 جمعيات نجحت فى التمثيل المشرف للمحافظة وهى جمعية النور النسائية بالطويسة بدراو ، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية ، ومؤسسة المزمل بكلابشة ، وجمعية سلوى للحرف اليدوية بكوم أمبو ، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لمخلفات الموز لفاتن صلاح الدين حسن.

أيادى مصر

وتنوعت المنتجات المشاركة ما بين مشغولات يدوية من مخلفات النخيل والخرز والكروشية والسجاد اليدوى ومخلفات الموز ، وأن المعرض شهد أيضاً مشاركة 105 عارض من من دولة اليمن ووزارة الزراعة ومحافظات الجيزة والوادى الجديد والفيوم والبحيرة والمنوفية ، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا .

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة ، وأيسر الحامدى أمين الصندوق من أجل جذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخلق فرص عمل للشباب الأسوانى مباشرة وغير مباشرة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الإهتمام بملف الإستثمار يشهد إهتمام غير مسبوق فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتهيئة مناخ الإستثمار بشكل يساهم فى جذب المستثمرين للإستغلال الأمثل للمقومات والثروات الطبيعية والزراعية والسياحية والتعدينية والمحجرية والسمكية.

وأوضح أشرف عطية بأنه من خلال التنسيق مع المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان فيجرى حالياً دراسة تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بتكلفة إستثمارية تصل إلى 10 مليون جنيه، وعلى مساحة 21 ألف م2، ويستهدف إنتاج ما يعادل 5 إلى 7 ألاف طن تمور فى المرحلة الأولى.