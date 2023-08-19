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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يلتقى طلاب الثانوية العامة المرشحين لمنحة الجامعة المصرية اليابانية

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

التقى عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالطلاب الفائقين من أوائل الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بمنحة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية للعام الدراسى 2024/2023، وعدد من أولياء الأمور

حضر اللقاء محمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى، حيث تم ترشيح 10 طلاب من الشعب الثلاث ويتم ترتيبهم تنازلياً حسب المجموع ، وتقوم الجامعة بإجراء اختبارات للقبول ومقابلات شخصية للطلاب ، وقام السيد وكيل الوزارة بتهنئة الطلاب على تفوقهم العلمى، وتمنى لهم التوفيق .

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تعليم أسوان تجهز استراحات الثانوية العامة| تفاصيل

 

فيما قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد استراحات الثانوية العامة والوقوف علي جاهزيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة بمتابعة العملية التعليمية. 

واطمأن علي توفير الأسرة ونظافة دورات المياه والاضاءة ومبردات المياه من خلال تفقده لاستراحة الرجال بمدرسة السادات الابتدائية ‏، مضيفاً أن هناك استراحة مجهزة لاستقبال السيدات بمدرسة دراو بنين الابتدائية ‏.

ووجه الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات، وطالبهم بتذليل أي عقبات ، لتوفير إقامة تليق بالمعلمين، وتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات. 

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جهود 

 

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية ، مكلفاً مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية ، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة. 

ووجه المحافظ بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات على نفقة الدولة ، فضلاً عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بتخصيص وحدات سكنية بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية ، مع تخصيص 10 محلات بالسويقات الجديدة ، وكذا كرفانات بشكل حضارى وجمالى بالأماكن التى تحتاج لتوفير أنشطة تجارية وخدمية بها. 

علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص ، مع قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المالية لحالتين تعرضت منازلهم للحريق وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك .

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