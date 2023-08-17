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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يقدم واجب العزاء في مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا السابق

تقديم واجب العزاء
تقديم واجب العزاء

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واجب العزاء فى الدكتور محمد بشير مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومدير فرع الأكاديمية السابق وذلك وسط حضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والجامعية والأكاديمية والدينية والشعبية

حيث كان فى استقباله بمقر الأكاديمية الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان وقيادات الأكاديمية ، وأسرة المرحوم. 

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وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن الفقيد كان أحد المساهمين فى إنشاء وإفتتاح فرع الأكاديمية العربية البحرية بأسوان ، وهو الذى كان له الفضل الكبير فى الإرتقاء بالتعليم الأكاديمى بزهرة الجنوب. 

وأضاف أشرف عطية بأن الدكتور محمد بشير ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى الإخلاص والعمل لتوفير فرص التعليم الأكاديمى لأبناء الجنوب والصعيد ، راجياً من الله عز وجل وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية ، مكلفاً مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الإستهلاكية ، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة. 

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جهود 

ووجه محافظ أسوان بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات على نفقة الدولة ، فضلاً عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بتخصيص وحدات سكنية بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية ، مع تخصيص 10 محلات بالسويقات الجديدة ، وكذا كرفانات بشكل حضارى وجمالى بالأماكن التى تحتاج لتوفير أنشطة تجارية وخدمية بها. 

علاوة على قيام مديرية العمل بالمحافظة بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص ، مع قيام مديرية التضامن الإجتماعي بصرف التعويضات المالية لحالتين تعرضت منازلهم للحريق وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك .

 

 

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