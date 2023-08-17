ضمن أسبوع الشباب.. محافظ أسوان يكرم الفائزين في سباق الدراجات

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الفائزين فى سباق الدراجات الذى تم تنظيمه ضمن الماراثون الرياضى للدراجات والمشى والإسكيت ، والذى أعطى له إشارة البدء المحافظ بمشاركة 500 شاب وفتاة.

ويأتي ذلك تشجيعاً وتحفيزاً للشبابالمشارك فى الأنشطة المتنوعة لأسبوع الشباب الذى نظمته محافظة أسوان على مدار 5 أيام تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ماراثون

أهدى اللواء أشرف عطية الميداليات التذكارية للفائز بالمركز الأول فى سباق الدراجات المهندس محمد أشرف الحمامصى – خريج كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( قسم عمارة ) ، وأيضاً للفائز بالمركز الثانى الطالب محمود قبيصى كساب – بكلية الهندسة بالأكاديمية ( قسم ميكانيكا ) ، فضلاً عن إهداه الميدالية التذكارية لهيثم الشاذلى مسئول النشاط الرياضى بالأكاديمية .

وأكد على أنه فى ظل التنوع الكبير الذى شهده أسبوع الشباب لأول مرة هذا العام ، فقد حرصنا على تكريم النماذج المشرفة فى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية تقديراً لتميزهم وتفوقهم ، ولتحفيز أبناء المجتمع الأسوانى ليقتدوا بهم .

ولفت إلى أن هناك ثمار عديدة نجح فى تحقيقها هذا الأسبوع ، ومن منطلق ذلك نستعد من الآن للإعداد الجيد لتنفيذ هذا الأسبوع العام القادم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة بما يساهم فى أضفاء أجواء من الفرحة والسعادة على أبناء المجتمع الأسوانى .

وقد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واجب العزاء فى الدكتور محمد بشير مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومدير فرع الأكاديمية السابق وذلك وسط حضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والجامعية والأكاديمية والدينية والشعبية حيث كان فى استقباله بمقر الأكاديمية الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان وقيادات الأكاديمية ، وأسرة المرحوم.

جهود

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن الفقيد كان أحد المساهمين فى إنشاء وإفتتاح فرع الأكاديمية العربية البحرية بأسوان ، وهو الذى كان له الفضل الكبير فى الإرتقاء بالتعليم الأكاديمى بزهرة الجنوب.

وأضاف أشرف عطية بأن الدكتور محمد بشير ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى الإخلاص والعمل لتوفير فرص التعليم الأكاديمى لأبناء الجنوب والصعيد ، راجياً من الله عز وجل وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .