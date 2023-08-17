تعرف على أسرار الشجرة المستحية بجزيرة النباتات التاريخية في أسوان|شاهد

قصص وأسرار تتواجد فى كل مكان ، ومنها ما يتواجد فى النباتات ، وهذا ما نجده داخل محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

ونلقى اليوم الضوء عبر عدسة " صدى البلد " على أحد أسرار النباتات ، والتى تتواجد داخل جزيرة النباتات التاريخية ، وتتجسد فى وجود شجرة " الست المستحية " .

الشجرة المستحية

فجزيرة النباتات بأسوان تضم مئات الأنواع من النباتات النادرة توجد شجرة لها أوراق صغيرة خضراء لا تتميز باختلاف شكل أو لون أو رائحة أو ثمار، ولكن لديها سر عجيب، كونها "تستحى" من اللمس وتنكمش أوراقها بمجرد أن تلمس أوراقها.

فهذه الشجرة لها سر خاص بها كما يقول المرشد السياحى أحمد مصطفى يتمثل فى أنها تتميز بالإحساس الشديد وتنكمش أوراقها حينما يلمسها أى شخص كنوع من أنواع الدفاع، والتفسير العلمى لهذه الظاهرة هى أن النبات يسحب الماء من الأوراق إلى الساق حينما يشعر بالخطر.

فيما قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن سر هذه الشجرة التى تبدو كأنها امرأة تستحى من لمس البشر لها وتنكمش أوراقها معبرة عن حيائها وسط أقرانها من الأشجار والنباتات المختلفة بالحديقة.

وأشار بأن هذه الشجرة واحدة من الأنواع النباتية النادرة الموجودة فى الحديقة، ويطلق عليها اسم "الشجرة المستحية" أو "شجرة الست المستحية"، ولها سر خاص بها يتمثل فى أنها تتميز بالإحساس الشديد وتنكمش أوراقها حينما يلمسها أى شخص، وأن أسلوب الشجرة وحركتها هذه نوع من أنواع الدفاع.

وأضاف عمرو محمود بأن الحديقة تحتوى على أكثر من 800 نوع نباتى مختلف، وكل نوع مليئ بالأسرار والقصص التى تروى عنه، خاصة أن هذه النباتات ذات أصول وجنسيات مختلفة، فهى جمعت من مختلف دول العالم لتغرس فى هذا المكان الذى يمثل مساحة 17 فداناً فى جزيرة وسط النيل بمدينة أسوان.

قصص وأسرار

وتابع بأن الحديقة النباتية فى أسوان تكونت عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

كما أن الحديقة النباتية حالياً تمثل 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.

