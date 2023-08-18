عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تجهز استراحات الثانوية العامة| تفاصيل

استراحات اسوان
استراحات اسوان

قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد استراحات الثانوية العامة والوقوف علي جاهزيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة بأسوان بمتابعة العملية التعليمية. 

واطمأن علي توفير الأسرة ونظافة دورات المياه والإضاءة ومبردات المياه من خلال تفقده لاستراحة الرجال بمدرسة السادات الابتدائية ‏، مضيفاً أن هناك استراحة مجهزة لاستقبال السيدات بمدرسة دراو بنين الابتدائية ‏.

نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يزور أسوان

الثانوية العامة

ووجه الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات، وطالبهم بتذليل أي عقبات ، لتوفير إقامة تليق بالمعلمين، وتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات. 

كما شهد مدير الإدارة اليوم الثانى من فعاليات البرنامج التدريبي "محاربة الشائعات وتعميق الحس الوطنى" لمعلمي الدراسات الاجتماعية بمركز التنمية المهنية للمعلمين بمدرسةدراو الثانوية بنين ، واستهدف معلمى الدراسات الاجتماعية بجميع المراحل تحت اشراف توجيه الدراسات ، وقدم الشكر للمدربين أبو العلا مصطفى، وحنان عوض الله، ومنى مصطفى، وهبه مكى، وهناء محجوب موجه أول الدراسات ومحمد أحمد، ومحمود بسطاوى من قسم التدريب بالإدارة.

وكان قد إلتقى عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالطلاب الفائقين من أوائل الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بمنحة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية للعام الدراسى 2024/2023، وعدد من أولياء الأمور. 

حضر اللقاء محمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى، حيث تم ترشيح 10 طلاب من الشعب الثلاث ويتم ترتيبهم تنازلياً حسب المجموع ، وتقوم الجامعة بإجراء اختبارات للقبول ومقابلات شخصية للطلاب ، وقام السيد وكيل الوزارة بتهنئة الطلاب على تفوقهم العلمى، وتمنى لهم التوفيق .

 وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية .

تعرف على أسرار الشجرة المستحية بجزيرة النباتات التاريخية في أسوان|شاهد

تعليم أسوان: تطبيقات تفاعلية لمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي

جهود

وكلف مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية ، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة. 

ووجه المحافظ بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات على نفقة الدولة ، فضلاً عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بتخصيص وحدات سكنية بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

قرار حاسم من حجازي للموافقة على فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

بعد القبض علي مسئول كبير بالتعليم .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

حقيقة اقتراب أحمد حجازي من الأهلي في الميركاتو الصيفي

رجاء خاص من أحمد مرتضى لـ ممدوح عباس بشأن الزمالك

موضوعات متعلقة

نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في القدس

ساركوزي: على أوروبا التحلي بالشجاعة للخروج من المأزق الأوكراني

هل ساعة استجابة الدعاء اليوم الجمعة قبل الصلاة؟.. 10 حقائق لا تعرفها

اليابان تستعد لمروره في السماء.. كل ما تريد معرفته عن المذنب نيشيمورا

شروط جديدة لتسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ