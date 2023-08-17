مؤسسة بصيرة تجري 284 عملية جراحات عيون بالمجان بأسوان

أجرت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، ٢٨٤ عملية جراحات عيون بالمجان لأهالى قرى محافظة أسوان من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ويأتي ذلك بعد القيام بتشخيص احتياجات المرضى لجراحات عيون بالقوافل الطبية للكشف على أمراض العيون التى أطلقتها المؤسسة خلال عام 2022 ، بالتنسيق والشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة .

ذوى الإعاقة البصرية

ومن جانبها أوضحت منى أحمد مدير مدير قطاع المسوحات الطبية ببصيرة أن العمليات الجراحية تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وكيس دهنى وياج ، وهو الذى توازع مع توقيع الكشف الطبى على عيون 26500 مواطن في قوافل طبية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، ووصل عدد ما تم إجراؤها من عمليات جراحية 3500 عملية جراحية للعيون ، وتم صرف نظارات طبية لعدد 3866 شخص ، كما تم صرف علاج لـ 2500 شخص .

وفى نفس السياق أشارت دعاء مبروك المدير التنفيذى لبصيرة إلى أنه بفضل جهد سنوات متصلة فى مجال المسوحات الطبية إكتسبت المؤسسة خبرة كبيرة ساهمت فى أن تكون من بين المؤسسات الرائدة فى مجال تقديم الخدمة الشاملة والمتكاملة للحد من إنتشار أمراض العيون من خلال إطلاق القوافل الطبية المتكاملة وعمل المسوحات بالقرى الأولى بالرعاية .

الناس لبعضهم

وقام فريق بصيرة الطبى بالكشف على أكثر من 100 ألف شخص ، وإجراء أكثر من 8 ألاف عملية فى القرى الفقيرة بمحافظات القاهرة ، وبنى سويف ، وسوهاج ، والأقصر وأسوان ومطروح وغيرها من المحافظات .

ولفت دعاء مبروك إلى أن عمليات المياه البيضاء تمثل 85% من العمليات المطلوبة للعيون ، لأن عدم علاجها يتسبب فى فقدان البصر بنسبة 51% ، وبالرغم من سهولة علاجها جراحياً ، إلا أن صعوبة الوصول إلى الخدمات العلاجية للعيون فى القرى الفقيرة تجعل المياه البيضاء ضمن أكثر الأسباب شيوعاً للعمى وضعف البصر فى تلك المناطق ، وأن أغلب الحالات تصيب المياه البيضاء كبار السن والأطفال المولودين بحالات مرضية ، كما يمكن أن ينشأ بعد إصابة العين بالإلتهابات أو أى من الأمراض الأخرى .