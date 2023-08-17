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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" بمبنى ديوان عام المحافظة بنسبة تنفيذ 80٪ ، وبتكلفة 14 مليون جنيه.

رافق محافظ أسوان خلال تفقده لمكونات المركز، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، ومسئولو الشركة المنفذة.

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 مركز السيطرة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية الانتهاء من المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية متعددة ، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ ، وأيضاً التشطيبات النهائية واللمسات الجمالية بشكل راقٍ، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه .

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الفائزين فى سباق الدراجات الذى تم تنظيمه ضمن الماراثون الرياضى للدراجات والمشى والإسكيت ، والذى أعطى له إشارة البدء المحافظ بمشاركة 500 شاب وفتاة.

ويأتي ذلك تشجيعاً وتحفيزاً للشباب المشارك فى الأنشطة المتنوعة لأسبوع الشباب الذى نظمته محافظة أسوان على مدار 5 أيام تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وقد أهدى اللواء أشرف عطية الميداليات التذكارية للفائز بالمركز الأول فى سباق الدراجات المهندس محمد أشرف الحمامصى – خريج كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( قسم عمارة ) ، وأيضاً للفائز بالمركز الثانى الطالب محمود قبيصى كساب – بكلية الهندسة بالأكاديمية ( قسم ميكانيكا ) ، فضلاً عن إهدائه الميدالية التذكارية لهيثم الشاذلى مسئول النشاط الرياضى بالأكاديمية .

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جهود

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه فى ظل التنوع الكبير الذى شهده أسبوع الشباب لأول مرة هذا العام ، فقد حرصنا على تكريم النماذج المشرفة فى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية تقديراً لتميزهم وتفوقهم ، ولتحفيز أبناء المجتمع الأسوانى ليقتدوا بهم .

ولفت إلى أن هناك ثمار عديدة نجح فى تحقيقها هذا الأسبوع ، ومن منطلق ذلك نستعد من الآن للإعداد الجيد لتنفيذ هذا الأسبوع العام القادم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة بما يساهم فى أضفاء أجواء من الفرحة والسعادة على أبناء المجتمع الأسوانى .

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