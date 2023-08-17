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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تتعاون يستهدف مجالات التدريب والتطوير المؤسسي

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول بأسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وجمعية قبس من نور فى مجالات التدريب والتطوير المؤسسى وتنفيذ المشروعات التنموية ، وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية منار أحمد محمد بالتوقيع على بنود البروتوكول ، بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لجمعية قبس من نور لما تقدمه من مساهمات إنسانية جليلة هادفة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى كافة المجالات لتكون نموذجاً مشرفاً للجمعيات النشطة والفاعلة .

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منظومة متكاملة

وأكد المحافظ على أن هذا التعاون مع قبس من نور وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يساهم بشكل مباشر فى تحقيق منظومة متكاملة وشاملة  للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا ، فضلاً عن الوصول لنمو اقتصادي مستدام وتنمية المعرفة والابتكار بالاستثمار فى البشر ، وصقل قدراتهم الإبداعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم الغالى مصر .

فيما أوضحت منار أحمد بأن بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان وجمعية قبس من نور يستهدف العديد من المجالات منها ما يتعلق بالتنمية الإدارية والتطوير المؤسسى ، وأيضاً الرعاية الصحية وإنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ، وكذا مجال التعليم والتعليم الفني ، وإنشاء المنازل وإعادة تأهيل المباني المتهالكة ، علاوة على مساعدات التدخلات العاجلة .

وأشارت بأن الجمعية منذ تأسيسها فى عام  2006 وهى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لخدمة المجتمع ، والعمل على تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم على أكمل وجه ، هذا وقد قامت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قبس من نور بإهداء درع الجمعية لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه للجمعية والتعاون البناء والمثمر .

فيما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" بمبنى ديوان عام المحافظة بنسبة تنفيذ 80٪ ، وبتكلفة 14 مليون جنيه.

 

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جهود

رافق محافظ أسوان خلال تفقده لمكونات المركز، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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