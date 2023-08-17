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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ندوات تثقيفية لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بقروى أبوالريش بأسوان

جهود وحدة تكافؤ الفرص
جهود وحدة تكافؤ الفرص بأسوان

تواصل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية سلسلة النجاحات حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية ، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مكونات وعناصر الترابط الأسرى وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان ، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .

وأكد المحافظ على أهمية مثل هذه الندوات فى تعزيز روح الولاء والإنتماء ، فضلاً عن تحقيق الأهداف المتعددة للحفاظ على الأسرة ، وتقديم كافة أوجه الدعم لإستمرار ترابطها ، وتكاتفها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل أفرادها .

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حياة كريمة 

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم الندوة التعريفية الأولى عن الترابط الأسرى بقروى أبو الريش بحضور 150 سيدة ورجل من أهالى أبو الريش ، وأيضاً جابر فتحى رئيس القرية ، لافته بأنه قام بإدارة الندوة الشيخ عبد الله محمد واعظ بمنطقة وعظ أسوان ، والذى تحدث عن أن الترابط الأسرى يمثل ضرورة هامة للحفاظ على كيان الأسرة وهو ما تحث عليه الأديان السماوية ، ويتطلب ضرورة التعاون والمشاركة وتبادل الأراء ، ويسبقه الإختيار الصحيح من ولى الأمر للزوج أو الزوجة لتلافى تفكك الأسرة مستقبلياً .

وكان قد نفذ المجلس القومى للمرأة بأسوان 4 آلاف زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 23 ألف و 628 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

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وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية .

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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