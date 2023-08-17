وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يزور أسوان

قام وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) بزيارة محافظة أسوان وذلك برئاسة الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الممارسات الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لتحسين القدرة على التكيف للمجتمعات فى مصر العليا والدلتا .

حيث ألتقى الوفد بمدير مديرية الزراعة المهندسة أمانى بدر ، بحضور الدكتور يوسف خميس نائب رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ، والدكتور أشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع ، وأيضاً الينا نواكو المنسق الإدارى للمشروع ، وكذا الدكتور أحمد حمدى منسق المحافظات ، والمهندسة رنا حجازى منسق ميدانى .

تعزيز الممارسات الذكية

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع " تعزيز الزراعة مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة " والتى تأتى فى إطار المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمانى بدر بأن تعزيز الزراعة الذكية مناخياً وتحقيق التنوع البيولوجى الزراعى يتم عن طريق إنشاء مدارس حقلية للمزارعيين وذلك لإقامة محاصيل وسلالات أفضل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية .

ولفت أمانى بدر إلى أنه يضاف لذلك تطوير منظومة الأمن الغذائى عن طريق حفظ المزروعات وتطوير المنتجات الزراعية والألبان ، كما تهدف إلى إنشاء مدارس خاصة لمزارعى النخيل للمحافظة على الأنواع المهددة وتطوير إستخدام مخلفات النخيل مثل " الكمبوست " .

حياة كريمة

وكان قد تواصل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية سلسلة النجاحات حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية ، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مكونات وعناصر الترابط الأسرى وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان ، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .

وأكد المحافظ على أهمية مثل هذه الندوات فى تعزيز روح الولاء والإنتماء ، فضلاً عن تحقيق الأهداف المتعددة للحفاظ على الأسرة ، وتقديم كافة أوجه الدعم لإستمرار ترابطها ، وتكاتفها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل أفرادها .