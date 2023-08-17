عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

صدى البلد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقها خلالها مديرى الجهات المعنية ، وأيضاً الشركة المنفذة ويأتي ذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفور إستماعها لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لإفتتاحه قبل نهاية شهر أغسطس الجارى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه .

محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تتعاون يستهدف مجالات التدريب والتطوير المؤسسي

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

الطابية التاريخية

وأوضحت غادة أبو زيد بأنه تم فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه ليساهم هذا المشروع الهادف فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار ، بالإضافة إلى حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، وقاعات للمناسبات ، فضلاً عن اللاندسكيب.

وأشارت نائب المحافظ بأن المشروع يضم كذلك البوابات الحضارية والجمالية لدخول الأفراد ، والسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .

ضمن أسبوع الشباب.. محافظ أسوان يكرم الفائزين في سباق الدراجات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

جهود

هذا وتحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجحت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية فى إجراء ٢٨٤ عملية جراحات عيون بالمجان لأهالى قرى محافظة أسوان من الأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب القيام بتشخيص إحتياجاهم لجراحات عيون بالقوافل الطبية للكشف على أمراض العيون التى أطلقتها المؤسسة خلال عام 2022 ، بالتنسيق والشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة .

ومن جانبها أوضحت منى أحمد مدير مدير قطاع المسوحات الطبية ببصيرة أن العمليات الجراحية تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وكيس دهنى وياج  ، وهو الذى توازع مع توقيع الكشف الطبى على عيون  26500 مواطن في قوافل طبية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، ووصل عدد ما تم إجراؤها من عمليات جراحية 3500 عملية جراحيه للعيون ، وتم صرف نظارات طبية لعدد 3866 شخص ، كما تم صرف علاج لـ 2500 شخص .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تتعاون يستهدف مجالات التدريب والتطوير المؤسسي

ترشيحاتنا

فرص النجاح صفر.. مسئول أمريكي يحطم آمال أوكرانيا في الحرب

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة السفر بالقطار في حالة سكر

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

صدمة بسبب درجات الحرارة .. ماذا يعني رفع محافظة الإسكندرية الرايات الحمراء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ