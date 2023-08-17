نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقها خلالها مديرى الجهات المعنية ، وأيضاً الشركة المنفذة ويأتي ذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفور إستماعها لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لإفتتاحه قبل نهاية شهر أغسطس الجارى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه .

الطابية التاريخية

وأوضحت غادة أبو زيد بأنه تم فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه ليساهم هذا المشروع الهادف فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار ، بالإضافة إلى حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، وقاعات للمناسبات ، فضلاً عن اللاندسكيب.

وأشارت نائب المحافظ بأن المشروع يضم كذلك البوابات الحضارية والجمالية لدخول الأفراد ، والسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .

جهود

هذا وتحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجحت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية فى إجراء ٢٨٤ عملية جراحات عيون بالمجان لأهالى قرى محافظة أسوان من الأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب القيام بتشخيص إحتياجاهم لجراحات عيون بالقوافل الطبية للكشف على أمراض العيون التى أطلقتها المؤسسة خلال عام 2022 ، بالتنسيق والشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة .

ومن جانبها أوضحت منى أحمد مدير مدير قطاع المسوحات الطبية ببصيرة أن العمليات الجراحية تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وكيس دهنى وياج ، وهو الذى توازع مع توقيع الكشف الطبى على عيون 26500 مواطن في قوافل طبية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، ووصل عدد ما تم إجراؤها من عمليات جراحية 3500 عملية جراحيه للعيون ، وتم صرف نظارات طبية لعدد 3866 شخص ، كما تم صرف علاج لـ 2500 شخص .