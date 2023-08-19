وحدة متنقلة لتدريب الفتيات والسيدات بنصر النوبة أسوان على الخياطة والتفصيل

قام فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بتوجيه وحدة التدريب المتنقلة إلى مدينة نصر النوبة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة والتفصيل لإكسابهم مهارات الخياطة ، وتعليمهم مهنة تجعلهم مؤهلين لسوق العمل ، وفتح مشروع خاص بهم يستطيعون من خلاله توفير مصدر دخل ثابت لهم.

وأوضح فوزى صابر بأن التدريب سيتضمن تنفيذ الدورات على مجموعتين فى الفترة الصباحية والمسائية لتدريب المستهدفين وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال الحصول على التدريبات المختلفة لتعلم مثل هذه المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل .

تحفيز الشباب

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل ، وضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ، ومهنتك مستقبلك " ، وتنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود المبذولة والمرور الميدانى من أجل رفع مستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وضمان تلبية الشكاوى والمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

جهود

ومن جانبه أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم القيام بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى متابعة أعمال كنس ورش وغسيل نفق المشاه أسفل السكة الحديد.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد إجراءات إستلام طلبات المواطنين وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بقرية إقليت.

فيما قال صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة العامة ورش وتمهيد الطرق حول مجمع مواقف سيارات نقل الركاب ، بالإضافة إلي متابعة أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وفى نفس السياق أضاف محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة للمرور الميدانى والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومتابعة الأسعار ، بجانب تفقد المخابز البلدية للتأكيد علي المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

ولفت إلى أن الحملة شارك فيها مسئولى إدارة التموين ، وقد أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية ونقص أوزان ، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.