عمل أسوان تنقل وحدة التدريب المتحركة إلى نصر النوبة

قامت مديرية العمل بمحافظة أسوان بنقل وحدة التدريب المتنقلة لأهالى مدينة نصر النوبة بالمحافظة، للتدريب على مهنة الخياطة والتفصيل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير برامج تدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتحسين قدراتهم على العمل للالتحاق بفرص مناسبة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في تحسين مستويات معيشتهم.

واوضح فوزى صابر مدير المديرية انه في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك"،وتحت رعاية وزير العمل؛ واللواء اشرف عطية محافظ أسوان تم نقل وحدة التدريب لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز فرص العمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ،ولدفع عجلات الإنتاج وتأهيل كوادر مدربة يمكنها الالتحاق بفرص عمل متعددة في العديد من التخصصات، انتقلت الوحدة المتنقلة لبدء التدريب المهني الفتيات اسوان على مهنة الخياطة والتفصيل وتنفيذ اول برنامج الاسبوع المقبل ولمدة شهر وبعدد ساعات تدريبية 150 ساعة على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف مدير المديرية ان التدريب المتاح يوفر للمتدربات مناهج تدريبية على احدث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك المهنة وتعلم فنون التفصيل والخياطة على أيدي مدربين ماهرين جري إختبارهم في الوزارة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، وذلك لاكسابهم مهارات جديدة وتعليمهم مهنة تجعلهم مؤهلين لدخول سوق العمل أو فتح مشروع خاص بهم يستطيعون من خلاله كسب أرزاقهم تماشيما مع اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع قرى ونجوع مدينة نصر النوبة، ومنوهاً أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة التقديم في مراكز التدرب المهني والوحدة المتنقلة وكذلك من خلال ادارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة..