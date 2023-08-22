حملات تموينية تضبط 567 محضرا ومخالفة بأسوان

نظمت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الجهات الرقابية حملات متتالية لضبط الأسواق ، بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

وقال خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان بأن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 567 محضرا، شملت تحرير 165 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير 120 شهادة صحية، و 76 إدارة منشأة بدون ترخيص ، و 3 محاضر لتجميع مواد بترولية، بالإضافة إلى 5 محاضر حيازة لسلع منتهية الصلاحية، و198 مخالفة لمخابز بلدية.

حملات تموينية

وأشار المحافظ إلى أنه تم أيضاً ضبط كمية من السولار بواقع ألفين لتر، مع ضبط كمية من الدقيق البلدى بواقع 60 جوالًا و 50 كجم ، فضلاً عن ضبط 25 قاروصة سجائر، وكذا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

هذا وفى بشرى سارة ، وإستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية ، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ، وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للإلتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 .

جهود

وأكد اللواء أشرف عطية ، أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للإلتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهنى ، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وأشار أشرف عطية، إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة .