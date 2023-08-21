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رئيس التحرير
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محافظات

بشرى سارة.. النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى بأسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

فى بشرى سارة ، وإستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية ، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ، وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للإلتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 .

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى لموقف تجديد الوظائف الإشرافية لوظيفة مدير ووكيل مدرسة " إبتدائى – إعدادى – ثانوى – فنى " .

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بشرى سارة

وأكد اللواء أشرف عطية ، أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للإلتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهنى ، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وأشار أشرف عطية، إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

هذا وفى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى بإجمالى 54 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تكريم المحافظ للطالب محمود على محمود الحاصل على المركز الأول فى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لأداؤها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز .

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تكريم

وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى أولياء الأمور ، وأعضاء مجلس النواب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين ، والدكتور حسن علام نائب رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين ، علاوة على القيادات التعليمية والنقابية والتنفيذية .

وفى كلمته التى بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور محمد بشير رئيس مجلس الأمناء ، ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة ، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة .

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