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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى الخير جنوب أسوان

مزرعة الدواجن بتوشكى
مزرعة الدواجن بتوشكى

نهج جديد فى الجمهورية الجديدة يتجسد فى فتح آفاق متعددة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الداجنة التى تساهم فى إحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز المشروعات الداجنة المقامة على أرض محافظة أسوان، وهو يتمثل فى تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى جنوب المحافظة باستثمارات بلغت مليار جنيه. 

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المشروعات الداجنة 

ومن جانبه أشار المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان، أن مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى تضم حالياً 4 مواقع للجدود فقط من إجمالى 8 مواقع مستهدفة مواقع ، وجارى الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس وكل موقع يوجد به 36000 فرخه لإنتاج بيض مخصب.

وأوضح المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان بأن يتم إرسال البيض إلى معاملهم فى القاهرة لإنتاج الأمهات ويتم توزيع الكتاكيت لمزارعنا وبيع الباقى للشركات الأخرى، وهناك مساحة أخرى فى توشكى 3620 فدان لإقامة 16موقع الأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف وقريباً سيتم بدء العمل. 

وأضاف بأن المنطقة التى تم إختيارها بتوشكى لإقامة المزرعة تتمتع بمناخ صحى وصافٍ والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1700فدان ، ومشروع مزرعة الدواجن فى مصر بمنطقة توشكى، شمل إنشاء 8 مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها 5 عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة ، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية، وبطاقة 4 ملايين من أمهات الدواجن، وسيصل إلى 7 ملايين طائر بعد التوسعات الجارية للمشروع وبنسبة 50 ٪ من استهلاك مصر من أمهات الدواجن .

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنهم يعملون، جاهدين لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة فى ظل تنفيذ مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى، التى تعد الأكبر فى مصر بمنطقة توشكى فى ظل ما تتمتع بها المنطقة بمناخ صحى وصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1720 فدان .

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مزرعة الدواجن 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

كما أوضحت المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان، بأنه تم زيارة مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى بمرافقة وفد من مديريتى الزراعة والطب البيطرى ، وفى حضور المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان ، ولفتت المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان، إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولى المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض ليتم دعم المجمعات الاستهلاكية به بالتعاون مع مديرية التموين، وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة.

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