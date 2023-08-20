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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يختتم مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

أنشطة تعليمية بتعليم
أنشطة تعليمية بتعليم أسوان

اختتمت اليوم لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى 2024/2023، برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعمالها بإجراء المقابلات الشخصية لمن لم يتمكن من الحضور للمقابلات خلال موعدها المقرر لوظيفة ( مدير - ووكيل مدرسة)، المقابلات التى كانت مقررة يوم السبت والأحد الموافق 12- 13 أغسطس .

وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وتم إجراء المقابلات لـ (41) متقدم لوظيفة مدير ووكيل مدرسة، حضر منهم (16) مدير مدرسة ، و(13) وكيل مدرسة مع غياب 12 متقدما، وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

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المقابلات الشخصية

وحددت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، موعدا للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية الأيام الماضية، وذلك بمقر ديوان المديرية، وفى تمام الساعة التاسعة صباحًا ، وشملت وظائف الإدارة مدير ووكيل مدرسة لجميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات/ تربية خاصة/ رياضي/ فنى).

كانت قد نوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للاطلاع عليها، واستيفاء أي مستندات ناقصة بملف المتقدم كشرط لدخول المقابلة. 

وكان قد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد استراحات الثانوية العامة والوقوف علي جاهزيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة بمتابعة العملية التعليمية. 

واطمأن علي توفير الأسرة ونظافة دورات المياه والاضاءة ومبردات المياه من خلال تفقده لاستراحة الرجال بمدرسة السادات الابتدائية ‏، مضيفاً أن هناك استراحة مجهزة لاستقبال السيدات بمدرسة دراو بنين الابتدائية ‏.

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تعليم أسوان تختتم مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

أنشطة تعليمية

ووجه الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات، وطالبهم بتذليل أي عقبات ، لتوفير إقامة تليق بالمعلمين، وتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

كما شهد مدير الإدارة اليوم الثانى من فعاليات البرنامج التدريبي "محاربة الشائعات وتعميق الحس الوطنى" لمعلمي الدراسات الاجتماعية بمركز التنمية المهنية للمعلمين بمدرسةدراو الثانوية بنين ، واستهدف معلمى الدراسات الاجتماعية بجميع المراحل تحت اشراف توجيه الدراسات ، وقدم الشكر للمدربين أبو العلا مصطفى، وحنان عوض الله، ومنى مصطفى، وهب مكى، وهناء محجوب موجه أول الدراسات ومحمد أحمد، ومحمود بسطاوى من قسم التدريب بالإدارة.

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