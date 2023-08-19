محافظ أسوان:إستكمال التشغيل التجريبى لـ31 مجمع خدمى بقرى "حياة كريمة"

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مبادرة "حياة كريمة" تواصل سلسلة الإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ بأنه يتم تكليف الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الجهود الهادفة للتشغيل التجريبي لأي مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، حتى يستطيع المواطنون الاستفادة المُثلى منها، وجني ثمار هذه الإنجازات، والتي تجسدت في تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضاري ونموذجي وراقي، وبجودة عالية.

حياة كريمة

وفي هذا الإطار تابع العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبي لـ9 مجمعات خدمية بمركز نصر النوبة، والتي تأتي ضمن 31 مجمعًا خدميًا على مستوى المحافظة بتكلفة تصل لأكثر من 360 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء من تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز: إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، فضلًا عن التجهيزات اللوجستية المختلفة لأكثر من 20 صنفًا بكل مجمع.

وخلال تفقده لمجمع قرية أبوهور أوضح ياسر عبدالشافي، أن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

ولفت إلى أن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمع في مركز إدفو وهي: "الحجز بحري، القنان، البصيلية قبلي، الرديسية بحري، الحجز قبلي، الكلح شرق، الكلح غرب، وادي الرديسية، وادي الصعايدة، وادي عبادي، الرمادي قبلى، الطوناب، والرمادي بحري".

مجمعات

بالإضافة إلى 9 مجمعات في مركز كوم أمبو وهي: "المنشية، العباسية، حجازة، سلوا، إقليت، الكاجوج، كفور، كوم أمبو فارس، والعتمور قبلي"، بالإضافة إلى 9 مجمعات في مركز نصر النوبة وهي: "بلانة، أبو سمبل، عنيبة، خريت، الحكمة، المالكي، قورته ثانى، أبوهور، والدكة.

وكان قد قال محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة للمرور الميدانى والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومتابعة الأسعار ، بجانب تفقد المخابز البلدية للتأكيد علي المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

ولفت إلى أن الحملة شارك فيها مسئولى إدارة التموين ، وقد أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية ونقص أوزان ، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.