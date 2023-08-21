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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدي أمانة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" ، مشيراً إلى دور الحملة فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" .

من جانبها ، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" للأسبوع الثالث على التوالى لتقديم خدمات رفع الوعى ونشر التوعية داخل جميع القرى والنجوع ، مقدمه الشكر للمحافظ بالنيابة عن الأهالى المشاركين فى الفعاليات وذلك لحرصه على المتابعة المستمرة لفاعليات ونتائج الحملة وتوجيهاته لتذيل العقبات والمشكلات أولاً بأول.

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تمكين المرأة

وأشارت هدى مصطفى بأن ذلك يتواكب مع تشجيعه ودعمه المتواصل للتوسع فى تنفيذ الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف دعم وتمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، لافته إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .       

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يوم الفرحة

هذا وفى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى بإجمالى 54 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تكريم المحافظ للطالب محمود على محمود الحاصل على المركز الأول فى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لأداؤها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز .

وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى أولياء الأمور ، وأعضاء مجلس النواب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين ، والدكتور حسن علام نائب رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين ، علاوة على القيادات التعليمية والنقابية والتنفيذية .

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