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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة 31 محلا تجاريا بمحيط مول حورس بإدفو

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان لإزالة 31 محل تجارى بمحيط مول حورس بشارع التحرير بمساحة ألفين م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، وبمشاركة السيارات والمعدات الثقيلة ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى .

وأوضح إبراهيم سليمان على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم عقد جلسات مع أصحاب المحال ، وتم تسليمهم المحلات البديلة ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى إستكمالاً لما شهدته وتشهده مدينة ومركز إدفو من تنفيذ مشروعات كبرى فى قطاعات إحلال البنية التحتية والتطوير والتجميل من خلال وضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية ، وإضفاء الشكل الحضارى أمام حركة الأفواج السياحية الوافدة .

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