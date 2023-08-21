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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تستعد للألعاب الأولمبية للطفل المصرى فى نسخته الرابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعداداً لبدء انطلاق الألعاب الأولمبية للطفل المصري في نسخته الرابعة تم عقد اجتماع مع مسئولي أقسام الإدارة العامة لتنمية النشء علي مستوي محافظة أسوان برئاسة ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة. 

وبحضور أفراح سيد حسن و كيل الشباب ، وسعد مصطفي خليفة و كيل الرياضة ، وأيضاً محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة لتنمية النشء ، وعزت برين مدير الإدارة العامة للرياضة ، وكذا يسرية محمود عبد الجواد منسقة المشروع ، فضلاً عن رؤساء الأقسام بالادارات الفرعية لتنمية النشء.

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الألعاب الأولمبية 

وشهد الاجتماع عرض الشروط العامة للاولمبياد والجهات المشاركة فيها وكيفية التسجيل اللينك الخاص بالمشروع والوقوف علي المعوقات التي صادفت تنظيم الأولمبياد الأعوام السابقة ، وضرورة رفع مستوي مشاركة الطلائع علي مستوي القطاعات وعلي المستوي القمي وذلك بالاستعداد الجيد لجميع الفرق المشاركة في جميع الألعاب المتعددة.

وكانت قد اختتمت لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى 2024/2023، برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعمالها بإجراء المقابلات الشخصية لمن لم يتمكن من الحضور للمقابلات خلال موعدها المقرر لوظيفة ( مدير - ووكيل مدرسة)، المقابلات التى كانت مقررة يوم السبت والأحد الموافق 12- 13 أغسطس .

وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وكيل تعليم أسوان يختتم مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية

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جهود 

وتم إجراء المقابلات لـ (41) متقدم لوظيفة مدير ووكيل مدرسة، حضر منهم (16) مدير مدرسة ، و(13) وكيل مدرسة مع غياب 12 متقدما، وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وحددت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، موعدا للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية الأيام الماضية، وذلك بمقر ديوان المديرية، وفى تمام الساعة التاسعة صباحًا ، وشملت وظائف الإدارة مدير ووكيل مدرسة لجميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات/ تربية خاصة/ رياضي/ فنى).

كانت قد نوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للاطلاع عليها، واستيفاء أي مستندات ناقصة بملف المتقدم كشرط لدخول المقابلة.

وكان قد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد استراحات الثانوية العامة والوقوف علي جاهزيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة بمتابعة العملية التعليمية.

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