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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم الفرحة.. محافظ أسوان يكرم 54 من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أوائل الشهادة الإعدادية والثانوي العام والفني على مستوى المحافظة بإجمالي 54 طالب وطالبة، بالإضافة لتكريم الطالب محمود على محمود الحاصل على المركز الأول في القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لادائها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز .

وحضر تكريم المتفوقين في يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل، عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس النواب، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، والدكتور حسن علام نائب رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين، علاوة على القيادات التعليمية والنقابية والتنفيذية .

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الفرحة والتفوق

محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى

 

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور محمد بشير رئيس مجلس الأمناء، ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبر اللواء أشرف عطية، في كلمته، عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة .

وقال المحافظ إننا نجنى اليوم ثمار الجهود التي بذلت لتكون أسوان بحق قبلة للتعلم والمعرفة وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وأوضح أشرف عطية أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات تم ويتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن كل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات ليصبح أسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الصداقة الجديدة للغات لتدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بطاقة 14 فصل دراسى، وجارى استكمال الأعمال الإنشائية بمجمع مدارس الرضوانية بطاقة 48 فصل، وكذا مجمع مدارس معسكر الطلاب بعدد 42 فصلا، والتوسع بالمرافق الخاصة به بتكلفة 47 مليون جنيه .

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أمل المستقبل

محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى

ولفت عطية إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4600 متر ، وأيضاً تخصيص قطعة أرض بمطلع المحمودية بمساحة ألفين متر لإقامة مدرسة عليها ، فضلاً عن تخصيص مساحة مضافة لمدرسة العروبة 3500 متر لتضاف للمساحة الأصلية ، ولتصبح المساحة الكلية للمدرسة 7440 متر  لتساهم فى تقليل الكثافة الطلابية ولتلبية مطالب أولياء الأمور ، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لمدرسة أرض الشادر بمساحة 2177 متر بتكلفة 17.6 مليون جنيه وبطاقة 24 فصل وهى المساحة التى نتجت عن إخلاء وتفريغ منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين واستثمارها فى إنشاء مدرسة جديدة لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

وقد تضمنت الفعاليات الحفل السلام الوطنى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، فضلاً عن تقديم العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والغنائية للطلاب، علاوة على التقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين .

محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
محافظ أسوان يكرم 54من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى
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