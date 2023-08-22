محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع الموسع لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بهذا القطاع الحيوى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات ، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها .

وحضر الإجتماع العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندسة مرفت حسين رئيس الإدارة المركزية لجنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا رؤساء مركزى أسوان ونصر النوبة ، وأيضاً مديرى ومسئولى القطاعات المختلفة بالشركة والهيئة والمقاولون العرب .

مياه الشرب

جانب من الاجتماع

وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإنتهاء من المشروعات الجارية ، والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى .

وأكد على أهمية التنسيق المسبق بين كافة الجهات وتوحيد الرؤى بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ليتم الوصول إلى الأهداف المرجوة التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وتساهم فى الإستعداد الجيد لإستقبال الموسم السياحى على الوجه الأكمل .

جهود

فيما كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 374 طن ليكون موسم حصاد متميز ومبشر بكل الخير شهدته محافظة أسوان لمحصول القمح لعام 2023 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال المحافظ بأن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى ، وهو الذى تجاوز الأعداد المستهدفة حيث أنه تم توريد 148 ألف و 81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى .