عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تختتم بطولة خماسيات كرة القدم للطلائع

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم للطلائع للمرحلة السنية من 13 إلى 15 سنة وذلك مركز شباب مدينه كوم أمبو

وكانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية منافسة قوية بين فرق مراكز شباب مدينه كوم أمبو التي تم توزيعهم إلى أربع مجموعات علي أربع ملعب بمراكز الشباب بمشاركة قسم الرياضة مع قسم الطلائع في التنفيذ. 
 

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف

خماسيات كرة القدم 

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب الرغامه البلد بالمركز الأول، وفريق مركز شباب جعفر الصادق بالمركز الثاني للتصفيات النهائيه على مستوى المحافظة. 

هذا وإستعداداً لبدء انطلاق الألعاب الأولمبية للطفل المصري في نسخته الرابعة تم عقد اجتماع مع مسئولي أقسام الإدارة العامة لتنمية النشء علي مستوي محافظة أسوان برئاسة ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبحضور أفراح سيد حسن و كيل الشباب ، وسعد مصطفي خليفة و كيل الرياضة ، وأيضاً محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة لتنمية النشء ، وعزت برين مدير الإدارة العامة للرياضة ، وكذا يسرية محمود عبد الجواد منسقة المشروع ، فضلاً عن رؤساء الأقسام بالادارات الفرعية لتنمية النشء.

وشهد الاجتماع عرض الشروط العامة للاولمبياد والجهات المشاركة فيها وكيفية التسجيل اللينك الخاص بالمشروع والوقوف علي المعوقات التي صادفت تنظيم الأولمبياد الأعوام السابقة ، وضرورة رفع مستوي مشاركة الطلائع علي مستوي القطاعات وعلي المستوي القمي وذلك بالاستعداد الجيد لجميع الفرق المشاركة في جميع الألعاب المتعددة .

بلدي أمانة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

هدوء بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أسوان

جهود 

وكانت قد اختتمت لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى 2024/2023، برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعمالها بإجراء المقابلات الشخصية لمن لم يتمكن من الحضور للمقابلات خلال موعدها المقرر لوظيفة ( مدير - ووكيل مدرسة)، المقابلات التى كانت مقررة يوم السبت والأحد الموافق 12- 13 أغسطس. 

وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع الموسع لمتابعة المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بحضور مسئولى الجهات المختصة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

هل شجعت أمريكا أوكرانيا «سِرًّا» على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ