الشباب والرياضة بأسوان تختتم بطولة خماسيات كرة القدم للطلائع

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم للطلائع للمرحلة السنية من 13 إلى 15 سنة وذلك مركز شباب مدينه كوم أمبو.

وكانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية منافسة قوية بين فرق مراكز شباب مدينه كوم أمبو التي تم توزيعهم إلى أربع مجموعات علي أربع ملعب بمراكز الشباب بمشاركة قسم الرياضة مع قسم الطلائع في التنفيذ.



خماسيات كرة القدم

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب الرغامه البلد بالمركز الأول، وفريق مركز شباب جعفر الصادق بالمركز الثاني للتصفيات النهائيه على مستوى المحافظة.

هذا وإستعداداً لبدء انطلاق الألعاب الأولمبية للطفل المصري في نسخته الرابعة تم عقد اجتماع مع مسئولي أقسام الإدارة العامة لتنمية النشء علي مستوي محافظة أسوان برئاسة ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبحضور أفراح سيد حسن و كيل الشباب ، وسعد مصطفي خليفة و كيل الرياضة ، وأيضاً محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة لتنمية النشء ، وعزت برين مدير الإدارة العامة للرياضة ، وكذا يسرية محمود عبد الجواد منسقة المشروع ، فضلاً عن رؤساء الأقسام بالادارات الفرعية لتنمية النشء.

وشهد الاجتماع عرض الشروط العامة للاولمبياد والجهات المشاركة فيها وكيفية التسجيل اللينك الخاص بالمشروع والوقوف علي المعوقات التي صادفت تنظيم الأولمبياد الأعوام السابقة ، وضرورة رفع مستوي مشاركة الطلائع علي مستوي القطاعات وعلي المستوي القمي وذلك بالاستعداد الجيد لجميع الفرق المشاركة في جميع الألعاب المتعددة .

جهود

وكانت قد اختتمت لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى 2024/2023، برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعمالها بإجراء المقابلات الشخصية لمن لم يتمكن من الحضور للمقابلات خلال موعدها المقرر لوظيفة ( مدير - ووكيل مدرسة)، المقابلات التى كانت مقررة يوم السبت والأحد الموافق 12- 13 أغسطس.

وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع الموسع لمتابعة المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بحضور مسئولى الجهات المختصة.