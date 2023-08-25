حركة تنقلات وانتدابات للموجهين والمعلمين | أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد

عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً مع موجهى عموم المواد الدراسية وموجه عام التربية الفنية ومدير إدارة التربية الخاصة ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ،وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات فى ضوء استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2024/2023.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بجميع الحضور ، ثم تناول حركة النقل والانتدابات للموجهين والمعلمين وفق القواعد طبقاً للقرار الوزارى رقم 202 لعام 2013، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتم مراعاة الحالات الإنسانية عند التطبيق(ندب جزئى)بين الإدارات والمديريات.

العام الدراسى

كما استعرض لطفى مع الحضور مشكلة العجز فى أعداد المعلمين، وخاصة مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والدراسات واللغة الألمانية، وتابع معهم معدلات العجز بالإدارات وتحديد نسب كل إدارة من العجز ،وطالبهم بالعمل على تحقيق التوازن من خلال دراسة وتوزيع عادل لمعدلات الأنصبة ، وكذلك ضرورة قيام كل توجيه على حدة بعمل خطة تكثيف للمادة الدراسية بالمدارس التى تعانى عجزاً من بداية العام الدراسى حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأشاد بخطط تكثيف المواد الدراسية التى تم تنفيذها العام الماضى وخاصة تجربة توجيه اللغة الانجليزية بدراو .

وأشار وكيل الوزارة لاستكمال مبادرة القوافل التعليمية التى تنفذها المديرية بشكل أسبوعى بالمناطق النائية والحدودية كوادى الصعايدة والعبور بادفو ، ووادى خريت وأبى سمبل والآمال والحكمة بنصر النوبة ، والغروب بدراو بالإضافة إلى منطقة وادى العلاقى والتى تخدم ٥ قرى فى ضوء دورها لتقديم فرص تعليمية متساوية ومتكافئة لجميع أبنائنا الطلاب حيث تقوم القوافل التعليمية التى تتمثل فى موجهى المواد الأساسية بالإضافة إلى 2 من موجهى الصفوف الأولى بتكثيف وشرح المناهج لطلاب تلك المناطق بالاستعانة بوسائل ومعينات تعليمية حديثة .

الوسائل التعليمية

وأوضح لطفى أهمية استخدام الوسائل التعليمية لخدمة المنهج الدراسى خاصة مع تطوير المناهج وشدد على ضرورة استيفاء إدارة الوسائل التعليمية للوسائل المطلوبة منهم قبل بداية العام الدراسى حسب خطة كل توجيه وتقديم تقرير بذلك بعد استلام خطط المواد الدراسية من الموجهين.

وعقب ذلك أكد مدير التعليم العام على ضرورة استكمال السادة موجهى العموم لكشوف تكليفات السادة الموجهين والاهتمام بمعيار الكفاءة والخبرات العلمية وتسليمها فى موعد نهايته الاثنين القادم حتى يتم البت فيها من خلال اللجان المعنية بالتعاون مع إدارات التنسيق، كما شدد على أن يقوم الموجه العام بعمل خطوط سير تغطى كافة الإدارات، وأن يعمل على الارتقاء بمادته من خلال تفعيل المكاتب الفنية للتوجيهات لتبادل الخبرات ورفع مستوى الموجهين وخاصة الجدد ، مع العمل على بث روح التعاون والمحبة بين أفراد التوجيه ، والتواصل بصورة مستمرة مع المعلمين.



وفى نهاية الاجتماع أعرب لطفى عن تقديره لجهد الموجهين ودورهم المهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية ، وتمنى للجميع عام دراسياً متميزاً وموفقاً .