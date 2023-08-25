أجواء الفرحة تسود لقاء مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان بمستثمري المنطقة الصناعية

فى أجواء من الفرحة والسعادة سادت اللقاء الموسع للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة للإستمتاع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة.

وسط حضور متميز ضم المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية ، والدكتور شريف الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فضلاً عن رؤساء الهيئات والشركات والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

أبناء النوبة

تم تقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات الغير مسبوقة والهادفة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لتشغيل هذه المنطقة الحيوية التى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى جاء من أبرزها الإعفاء النهائى والكامل لأول 50 مشروع يبدأ التشغيل الفعلى والجاد بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك خلال الـ 3 شهور القادمة من رسوم المقدم المقدرة بـ 10 الآف جنيه ، وفترة سماح 9 أشهر ، كما سيتم تخفيض المقدم بنسبة 50 % للـ 50 مشروع التى ستعقبها.

فضلاً عن البدء في تجهيز المعرض الخاص بالمنطقة لتشغيله فور الجدية فى تنفيذ المشروعات بالورش الحرفية لعرض المنتجات المختلفة للأنشطة المتنوعة بها وتحقيق التسويق الجيد لها ، ليعقبه تجهيز معرض بموقف نصر النوبة الجديد ليكون نافذة لعرض منتجات هذه المشروعات أيضاً ، علاوة على تخصيص خطوط سير لتوفير وسائل مواصلات لتسهيل حركة التردد على المنطقة ، وربط المنطقة الحرفية بالقرى المجاورة.

مع تخصيص موقع على شبكة الإنترنت للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ليكون براند خاص بها ، وربطها على منصة ريادة الأعمال بالتحول الرقمى ، علاوة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء إصدار التراخيص وتركيب المرافق بالكهرباء ومياه الشرب ، وأيضاً فيما يخص توفير التمويل بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر المحافظة والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين على أن كافة هذه التيسيرات ، وغيرها فيما يتعلق بملف تعويضات أهالى النوبة ، وإنشاء أكبر صرح صناعى حرفى بالجنينة والشباك بدعم من صندوق تحيا مصر ، وكذا مشروع إحلال وتجديد المنازل ، مع إدراج قرى مركز نصر النوبة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تثبت وتؤكد مدى مصداقية الدولة وإهتمامها بأهلنا من أبناء النوبة ، ومازال لدينا إستعداد لنلبى الكثير ، ولتكون هذه رسالة هامة لكم بأن تساهموا فى إنجاح مشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بجدية لتصبحوا منتجين ، وتساهموا فى النهوض بإقتصاد وطنكم الغالى مصر.

شكر

وقدم شكره لمحافظ أسوان لإهتمامه وحرصه على النهوض بهذه المحافظة ، والتعامل المتميز مع العديد من الملفات والمشاكل المتراكمة ووضع الحلول الجذرية لها بما عاد بالخير على أهالى أسوان ، فضلاً عن نجاحه في عقد هذا اللقاء المتميز في وجود رؤساء الهيئات لتذليل كافة الصعاب أمام إنجاح المشروعات وتحقيق العوائد الإيجابية منها.

فيما وجه اللواء أشرف عطية شكره لمستشار رئيس الجمهورية لحرصه على تحمل مشقة الإنتقال من مرسى علم إلى حلايب وشلاتين ، ثم إلى أسوان وزيارته للمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ومنفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية ، ليستكمل برنامجه بعقد سلسلة من الإجتماعات ، ليكون لهذا الجهد مردود إيجابى على مواطنى أسوان ، والتى تحظى بإهتمام غير مسبوق من رئيس الجمهورية لتكون قاعدة إنطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها الاقتصادية والثقافية والتراثية المتنوعة ، وأيضاً واجهة حضارية للسياحة الدولية أمام ضيوفها وزائريها بإعتبارها من أهم مقاصد السياحة الدولية والإقليمية والمحلية.

وأكد المحافظ على حرصه لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشهد أسوان تحقيق سلسلة من الإنجازات الغير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام بفضل الدعم الغير محدود من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وتنسيق وتكامل على أعلى مستوى مع الوزرات والهيئات والشركات والجهات المختصة لتتبوأ هذه المحافظة العريقة المكانة التى تليق بتاريخها العظيم.

بينما قدم مستثمرى المنطقة الصناعية شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام الكبير الذى يوليه بأبناء النوبة وأهالى أسوان ، وحرصه على تلبية مطالبهم ، والوقوف على إحتياجاتهم ، وتذليل العقبات لتنفيذها.

وشهد اللقاء إهداء محافظ أسوان درع المحافظة لمستشار رئيس الجمهورية ، وضيوف المحافظة من رؤساء الهيئات والشركات ، فضلاً عن قيام أحد مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بإهداء المصحف الشريف للواء أحمد جمال الدين ، واللواء أشرف عطية ، وأيضاً لرؤساء هئية التنمية الصناعية ، وهيئة تنمية الصعيد عرفاناً وتقديراً لما يبذولونه من جهود لإنجاح مشروعاتهم وتحقيق عوائدها في أسرع وقت .

