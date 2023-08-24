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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقرار حالة الطقس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

معبد أبو سمبل السياحية
معبد أبو سمبل السياحية

تشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم الخميس استقرار فى حالة الطقس والأحوال الجوية بعد عاصفة ترابية مفاجئة شهدتها المدينة السياحية أمس وحجبت الرؤية.

وعادت الحياة لطبيعتها فى بحيرة ناصر، بعد استئناف حركة الملاحة للبواخر السياحية التى تنقل السائحين من أسوان إلى أبوسمبل جنوباً، ومراكب الصيد، وذلك بعد تحسن حالة الطقس. 

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الأحوال الجوية 

وسجلت درجات الحرارة اليوم، فى مدينة أبوسمبل جنوب مصر، العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. 

 

 وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، بعد متابعته تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبو سمبل السياحية، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية. 

 

 

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