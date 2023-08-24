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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: تجهيز مشروعات المناهج للصف الرابع الابتدائي لرفعها للمنصة التعليمية للمحافظة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

تفقد عبدالكريم لطفى وكيل الوزارة المشروعات المقدمة من المعلمين، والتى تعتمد على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في التدريس أونلاين لمواد وأنشطة الصف الرابع الابتدائى "كمرحلة أولى"، والمقامة بقاعة التطوير التكنولوجى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والخاصة بمتابعة كافة التدريبات التى تستهدف المعلمين والتى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية.

 ورافق «لطفي» السيد توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى، بحضور فريق التدريب من وزارة الاتصالات المكون من (محمد بسيونى - أحمد جاد - أحمد طعيمة - على الشحات - مروة سيد). 

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محافظ أسوان يتابع الجهود المبذولة يومياً لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

العملية التعليمية 

يذكر أن هذه المشروعات هى نتاج التدريب الذى جاء في إطار التنسيق لتفعيل أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية - ومحافظة أسوان. والتى تأتى ضمن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال.

وتم تدريب 150 معلمًا من جميع المراحل التعليمية على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في التدريس أونلاين، وتدريب Articulate Storyline تصمیم محتوی إلكتروني، والجرافيك، وقد تم اختيار ٢٥ معلمًا لتصميم مناهج الصف الرابع الابتدائي، على أن تستكمل باقى المناهج الخاصة بمختلف الصفوف التعليمية، تباعًا بعد ذلك.

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المنصة الإلكترونية

واستمع وكيل الوزارة، لشروحات المعلمين، حول المواد والدروس التى تم الانتهاء منها، وكيفية تصميم المادة التعليمية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعى، بما يضمن تقديم مادة تعليمية ممتعة وشيقة للتلاميذ. 

وسوف يقوم مسئولى التدريب عقب ذلك برفع المناهج على منصة أسوان التعليمية الإلكترونية، والتى تهدف إلى توفير محتوى تعليمى إلكتروني مفيد للطلاب، من خلال نخبة من أفضل المعلمين بأسوان، وتهدف المنصة إلى الوصول لجميع الطلاب، خاصًة قاطنى الأماكن والقرى البعيدة، حيث يقوم المعلم بشرح الدرس ووضع أسئلة عليه، على أن يكون للدرس الواحد أكثر من شرح يقدمه أكثر من معلم كلًا بطريقته.

وبنهاية جولته داخل القاعة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع المدربين والمتدربين، لما لمسه من تفانى وإخلاص فى تقديم المواد التعليمية بهذا القدر من التميز، معربًا عن سعادته لتقديم معلمى أسوان لمحتوى تعليمى ينافس المحتويات التعليمية التى يقدمها المحترفين، متمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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