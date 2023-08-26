أسوانية تؤسس أول لجنة نقابية للحرف اليدوية على مستوى الجمهورية.. تعرف عليها

فى كل يوم نجد نماذج مشرفة فى كل مكان، وفى كل محافظة، يجعلنا نكن لهم كل التقدير والاحترام لما يقومون بتنفيذه من أعمال إبداعية وإبتكارية.

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد هذه النماذج وهى أم كلثوم تاج السر، مؤسسة أول لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان، وعلى مستوى الجمهورية، والتى تقول بأنها عشقت فن المشغولات اليدوية، لتتحول من مجرد هاوية إلى مدربة للحرف اليدوية ثم أول مؤسسة لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان وعلى مستوى الجمهورية.

نماذج مشرفة

وأشارت إلى أنها تعلمت تصميم المشغولات اليدوية بخرز النول من شقيقتها وكان عمرها 20 سنة، حيث إنها فى بداية الأمر كانت تصنع المنتجات فى منزلها وتبيعها للسائحين الزائرين لنفس القرية المقيمة فيها، ولكنها كانت سعيدة جداً بأعمالها التي كان تبهر الأفواج السياحية.

وأنها شاركت فى تصنيع الأعمال اليدوية المختلفة، ولكنها توقفت عند حرفة منهم وهى "خرز النول" نظراً لأنها حرفة تراثية وقاربت على الاندثار، وأنها قررت تنمية هذه الحرف وكانت أولى خطواتها تأسيس شركة خاصة بها لتعليم الفتيات والسيدات كيفية صناعة المشغولات اليدوية المختلفة من خرز النول.

وقد تمكنت من تأسيس أول لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان على مستوى الجمهورية منذ ما يقرب 3 سنوات، حيث أنها بدأت بـ 50 سيدة، وحالياً أصبح العدد 250 سيدة، وعدد يتراوح بين 10 إلى 15 رجل يصممون الحرف اليدوية.



المشغولات اليدوية

وقامت بتدريب عدد كبير من الفتيات والسيدات، ولكنها فى البداية استهدفت تدريب فئة معينة من الفتيات من أعمار تتراوح بين 18 سنة لـ 35 سنة نظراً لأنهم كان لديهن شغف وعزيمة وإصرار لتعلم كل ما يخص خرز النول وكيفية تنصيع المشغولات اليدوية على عكس الفئة الأكبر سنا اللواتى لديهن خبرات لحرفة يدوية معينة سواء الخوص أو الخياطة، ويودون تنمية مهاراتهم.

ولفتت إلى أنها بعد ذلك بدأت تعليم السيدات من الفئات اللواتى عمرهن فوق سن الـ 35 سنة وتوافد عدد كبير منهن أيضاً على ورش تعلم المشغولات اليدوية المصنوعة من خرز النول، وشملت تدريبها لهن معرفة ما هو خرز النول، وكيفية تصميم المشغولات المختلفة، وغيرها.

وفيما يتعلق بتسويق منتجاتها اليدوية من خرز النول، قالت أنه يتم الترويج لها فى المكان المخصص لها بالسوق السياحية، ومن خلال مشاركتها فى المعارض المختلفة، بالإضافة إلى بيعها فى الجروب الخاص بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه لم تقتصر الطلبات فيه داخل المحافظة فقط، بل إن هناك بيعا للأشخاص من المحافظات الأخرى.

وأكملت بأن حلمها هو أن يكون لديها فريق عمل وبراند باسمها متخصص فى مشغولات خرز النول ويتم من خلاله بيع مشغولاتها اليدوية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع السعر لتمكين كل السيدات والفتيات اللواتى دربتهن على صنع مشغولات النول من إنشاء مشروعات صغيرة خاصة لهن، لكي تساعدهن للوصول إلى أهدافهن.