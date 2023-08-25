الحكومة تستعرض تفاصيل مهمة عن محور كلابشة في أسوان | فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لافتتاح محور كلابشة في محافظة أسوان.

وأوضح المركز انه تم افتتاح محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

ويضم المحور 9 كباري منها 4 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري الطريق الزراعي الشرقي) إلى جانب 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ويهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ويساهم في حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو.

https://fb.watch/mEGaRJ5fZY/?mibextid=80Rg2Q



