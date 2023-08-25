عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تستعرض تفاصيل مهمة عن محور كلابشة في أسوان | فيديو

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لافتتاح محور كلابشة في محافظة أسوان. 

وأوضح المركز انه تم افتتاح محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

ويضم المحور 9 كباري منها 4 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري الطريق الزراعي الشرقي) إلى جانب 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ويهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ويساهم في حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو.

https://fb.watch/mEGaRJ5fZY/?mibextid=80Rg2Q


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم مضر السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية لليد

خايفين.. الباز يكشف سر الحملات الممنهجة لتشويه الانتخابات الرئاسية 2024

شعبة الذهب تكشف زيف شائعة خطيرة عن أسعار المعدن الأصفر بمصر

الحكومة تستعرض تفاصيل مهمة عن محور كلابشة في أسوان | فيديو

الرئيس الإيراني: تصريحات قمة «بريكس» كشفت تركيز دول إفريقيا على حماية استقلالها

عمر عبد العزيز: رشدي أباظة عمل الكثير من المقالب في فيلم «عالم عيال عيال»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

فيديو

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ