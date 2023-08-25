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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. 8520 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"

طرق الأبواب بأسوان
طرق الأبواب بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية 45 ألف و456 سيدة وفتاه ورجل بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة ".

وجه المحافظ إلى توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والإستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

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طرق الأبواب 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين بهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن. 

قالت هدى مصطفى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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جهود 

وكان قد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم لاستكمال مبادرة القوافل التعليمية التى تنفذها المديرية بشكل أسبوعى بالمناطق النائية والحدودية كوادى الصعايدة والعبور بادفو ، ووادى خريت وأبى سمبل والآمال والحكمة بنصر النوبة ، والغروب بدراو بالإضافة إلى منطقة وادى العلاقى والتى تخدم ٥ قرى فى ضوء دورها لتقديم فرص تعليمية متساوية ومتكافئة لجميع أبنائنا الطلاب حيث تقوم القوافل التعليمية التى تتمثل فى موجهى المواد الأساسية بالإضافة إلى 2 من موجهى الصفوف الأولى بتكثيف وشرح المناهج لطلاب تلك المناطق بالاستعانة بوسائل ومعينات تعليمية حديثة .

وأوضح لطفى أهمية استخدام الوسائل التعليمية لخدمة المنهج الدراسى خاصة مع تطوير المناهج وشدد على ضرورة استيفاء إدارة الوسائل التعليمية للوسائل المطلوبة منهم قبل بداية العام الدراسى حسب خطة كل توجيه وتقديم تقرير بذلك بعد استلام خطط المواد الدراسية من الموجهين.

وكان قد عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية اجتماع مع القبائل الاسوانية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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