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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على ملحمة مشروع توشكى الخير جنوب أسوان.. صور

مشروع توشكى الخير
مشروع توشكى الخير

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " المزيد من المعلومات عن مشروع توشكى الخير جنوب أسوان

فقد شهد هذا المشروع الحيوى إنشاء كوبري أعلى مفيض توشكى حيث يمر أعلى مجرى قناة مفيض توشكى ليربط حركة مرور السيارات المتجهة من أسوان وتوشكى إلى مدينة أبوسمبل السياحية وطريق العوينات ودرب الأربعين ومعبرى قسطل وأرقين وصولاً إلى السودان.

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توشكى الخير 

مشروع توشكى الخير

وقد وصلت التكلفة الإجمالية له 240 مليون جنيه وأجرت وزارة الموارد المائية والرى عمليات حماية للكوبري بإنشاء تكاسى شمال وجنوب المفيض وعلى جانبي المجرى أسفل الكوبري لحمايته من عمليات النحر عند اندفاع المياه حيث يبلغ طول الكوبرى 450 متراً، ويتكون من 6 حارات بواقع 3 حارات في كل إتجاه. 

وقال المهندس خالد مهدى خبير الري بأن مفيض توشكى تم إقامته لاستقبال فائض مياه الفيضان المتوقع حدوثة لتحقيق التصريف الآمن للمياه، خاصة أن المفيض يمثل بالنسبة لمصر صمام الأمان الحقيقى ضد مخاطر الفيضان العالى إلى جانب مفيض الطوارئ بالسد العالي". 

 هذا ويعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

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الرقعة الزراعية 

مشروع توشكى الخير

وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء به في أكتوبر 2020 ، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي 100 ألف فدان قابلين للزراعة، وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى. 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يتم الآن الانتهاء من محطات رفع المياه وتوصيل الشبكات الكهربائية وأعمال الخرسانات المسلحة وتمهيد الأراضي في مشروع توشكى، لكي تدخل الخدمة قبل الموسم الزراعي الجديد في شهر أكتوبر.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ما يحدث في مشروع توشكى هو ما يحدث في شرق العوينات والفرافرة وسيناء، مؤكداً على أن فرص الاستثمار متاحة للجميع في تلك الأراضي.

مشروع توشكى الخير

 

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