بروتوكول تعاون لجامعتي أسوان وأسيوط في الدراسات العليا والبحوث وتبادل أعضاء هيئة التدريس

وقعت جامعتا أسوان وأسيوط، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الدوري في العاصمة الإدارية، بروتوكول تعاون في مجال الدراسات العليا والبحوث، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

من جهته قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بروتوكول تعاون

وأضاف رئيس جامعة أسوان بأنه وقع بروتوكول التعاون كلا من الجانبين الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

كما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد بأن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنظيم العمل بالمعهد وزياده الإمكانيات البشرية عن طريق الاستعانة بالأساتذة فى جامعه أسيوط ويأتى ذلك تعظيماً للتكامل طبقاً للإستراتيجية الجديدة للتعليم العالى والبحث العلمى.

أنشطة

من ناحية أخري كانت قد حددت جامعة أسوان، مواعيد التحويلات بالجامعة وتقديم الطلبات على برنامج التحويل الإلكترونى ومواعيد توقيع الكشف الطبي علي الطلاب للعام الجامعي الجديد لمختلف طلاب الكليات.

من جهته قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، في"تصريحات صحفية" أن مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (114) المنعقد تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبرئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أقر بدء موعد التحويلات بالجامعة من يوم الاحد الموافق 13/8/2023 وحتى يوم 14/9/2023 وتقديم الطلبات على برنامج التحويل الإلكترونى بالرابط التالي: https://transfer.aswu.edu.eg.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مواعيد توقيع الكشف الطبي علي الطلاب للعام الجامعي الجديد لمختلف طلاب الكليات وذلك بداية من يوم السبت الموافق 9/9/2023حتي يوم الأحد الموافق 2023/10/1 / حسب الجدول الذي تم اعتماده من الإدارة الطبية بالجامعة علي أن تكون لكل كلية يوم محدد ومكان معين حسب مواقع جامعة أسوان المختلفة بصحاري وأسوان الجديدة وكلية التربية بالنفق.

كما أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2023/2024 تكون تحويلاتهم عن طريق برنامج تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت ,ومن يرغبون في التحويل لكليات جامعة أسوان بسبب النقل الإداري للوالد أو التحويل لبرامج جديدة عليهم الضغط علي تسجيل التحويل.