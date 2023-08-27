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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دور إقليمي واستراتيجي تجاه أفريقيا.. قافلة طبية من جامعة أسوان لـ تنزانيا

قافلة طبية لجامعة
قافلة طبية لجامعة أسوان بتنزانيا

شاركت كلية طب جامعة أسوان، للعام الرابع فى قافلة طبية لدولة تنزانيا ضمن القوافل الطبية الدولية المرسلة لقارة إفريقيا فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والإستراتيجى تجاه القارة الإفريقية.

وضمت قافلة جامعة أسوان الطبية المجانية إلى دولة تنزانيا، عددا من الجِراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة فى تخصص المسالك البولية، وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، بمشاركة الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب، وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والفريق الطبى المعاون من المتطوعين من مختلف الجامعات المصرية.

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قافلة طبية 

وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب جامعة أسوان أن المشاركة لكلية طب جامعة أسوان فى القافلة الطبية الرابعة إلى دولة تنزانيا، تأتى بناءًا على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة، الممثلة فى وزارة الصحة التنزانية فى مدينة زنجبار.

وأضاف الدكتور الدهشورى، أنه تم تنظيم مخيم جراحى لرابع مرة على التوالى بجزيرة بمبا بدولة تنزانيا، وذلك لتوقيع الكشف الطبى وإجراء عدد 80 عملية جراحية فى تشوهات المسالك المختلفة خلال عدد 6 أيام بتزانيا والقيام بالجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانًا للمرضى بتنزانيا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتى فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى تجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية، وفى هذا السياق سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلى عددٍ من دول إفريقيا، من خلال كلية الطب جامعة أسوان التى نظّمت قافلة طبية لدولة جيبوتى، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019، وقافلة أخرى إلى دولة تنزانيا خلال يوليو 2021، وقافلة ثالثة لدولة تنزانيا وذلك خلال مارس 2023.

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جهود 

وكان قد عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً مع موجهى عموم المواد الدراسية وموجه عام التربية الفنية ومدير إدارة التربية الخاصة ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ،وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات فى ضوء استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2024/2023.
 

وقد استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بجميع الحضور ، ثم تناول حركة النقل والانتدابات للموجهين والمعلمين وفق القواعد طبقاً للقرار الوزارى رقم 202 لعام 2013، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتم مراعاة الحالات الإنسانية عند التطبيق(ندب جزئى)بين الإدارات والمديريات.

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