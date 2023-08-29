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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد القافلة الغذائية للجمعية الشرعية الرئيسية لدعم الوافدين من السودان

القافلة الغذائية
القافلة الغذائية بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القافلة الغذائية التى تضم العديد من الأصناف والمنتجات المهداه من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة  وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية ، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام ، وأيضاً محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، وصلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان .

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قافلة غذائية 

وخلال تفقده لمكونات القافلة أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية بإعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان ، فضلاً عن دعم المحافظة فى كافة المجالات .

ووجه المحافظ المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المختلفة بموقف كركر الدولى أو بمنفذى قسطل وآرقين .

وعقب ذلك عقد محافظ أسوان إجتماع مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية حيث تم إستعراض منظومة وآلية الدعم الذى ستقدمه الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنى المحافظة ، والتى من بينها دعم سائقى شاحنات المركبات بمنفذ آرقين والمتجهة إلى دولة السودان بـ 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية ليكون ذلك بمثابة أسبقية أولى ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة .

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بالإضافة إلى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات ، وأجهزة للتنفس الصناعى ، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان ، مع تقديم الدعم التدريبى لطاقم التمريض بإشراف من أكبر الإستشاريين المتخصصين فى مجال الأطفال المبتسرين ، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة  .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر ، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل ، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

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