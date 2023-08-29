أهالى نصر النوبة يشكرون الرئيس السيسي لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباب

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتي تشهد خلال الفترة الحالية ملحمة عظيمة من العمل والإنتاج في ظل المشروعات الكبيرة والغير مسبوقة .

ونلقى الضوء اليوم عبر منصة " صدى البلد " على أحد أهم وأبرز المشروعات التي شهدها مركز ومدينة نصر النوبة ، وهو مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك والتى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم إنشاء المرحلة الأولى منها بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ملحمة

وقدم مستثمرو المنطقة الصناعية شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام الكبير الذى يوليه بأبناء النوبة وأهالى أسوان ، وحرصه على تلبية مطالبهم ، والوقوف على إحتياجاتهم ، وتذليل العقبات لتنفيذها .

فيما قدم عضو مجلس النواب والمستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بأهالى النوبة ، وتوجيهاته لتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم، وتحسين مستوى المعيشة ، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة لحرصه على الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة المشروعات الجارية بنصر النوبة، والتكليف للإسراع بمعدلات الإنجاز لها.

وشهدت المنطقة الصناعية الحرفية تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة ، ولهذا فإنه توجد فرصة عظيمة لاستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالي نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والأنشطة المختلفة بالمنطقة .

وعن أبرز التسهيلات التي تم تقديمها للمنتفعين بالمنطقة التي أشاد بها أيضاً المستثمرين من أهالى النوبة هي الإعفاء النهائي والكامل لأول 50 مشروع يبدأ التشغيل الفعلي والجاد بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك خلال الـ 3 شهور القادمة من رسوم المقدم المقدرة بـ 10 آلاف جنيه ، وفترة سماح 9 أشهر ، كما سيتم تخفيض المقدم بنسبة 50 % للـ 50 مشروع التى ستعقبها .

فضلاً عن البدء في تجهيز المعرض الخاص بالمنطقة لتشغيله فور الجدية فى تنفيذ المشروعات بالورش الحرفية لعرض المنتجات المختلفة للأنشطة المتنوعة بها وتحقيق التسويق الجيد لها ، ليعقبه تجهيز معرض بموقف نصر النوبة الجديد ليكون نافذة لعرض منتجات هذه المشروعات أيضاً ، علاوة على تخصيص خطوط سير لتوفير وسائل مواصلات لتسهيل حركة التردد على المنطقة ، وربط المنطقة الحرفية بالقرى المجاورة .

مع تخصيص موقع على شبكة الإنترنت للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ليكون براند خاص بها ، وربطها على منصة ريادة الأعمال بالتحول الرقمى ، علاوة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء إصدار التراخيص وتركيب المرافق بالكهرباء ومياه الشرب ، وأيضاً فيما يخص توفير التمويل بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر المحافظة والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة

وكان قد قام اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، وخلال مرورهم على الورش الحرفية بمرافقة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة ، استمعا مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان من مسئولي الجهات المختصة إلى شرح تفصيلي عن المنطقة الصناعية ، فضلاً عن الاستماع لمطالب واحتياجات أصحاب المشروعات بالورش الحرفية .

حيث أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة حيث أعطى توجيهاته بإدراج قرى مركز نصر النوبة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع محافظ أسوان يتم تقديم كافة التسهيلات التحفيزية والتشجيعية للشباب للإقبال على الورش الحرفية بمنطقة الجنينة والشباك، وخاصة فى ظل التعاون المثمر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدمت أجهزة الدولة كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين أيضاً على أن كافة هذه التيسيرات ، وغيرها فيما يتعلق بملف تعويضات أهالى النوبة ، وإنشاء أكبر صرح صناعى حرفى بالجنينة والشباك بدعم من صندوق تحيا مصر ، وكذا مشروع إحلال وتجديد المنازل ، مع إدراج قرى مركز نصر النوبة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تثبت وتؤكد مدى مصداقية الدولة وإهتمامها بأهلنا من أبناء النوبة ، ومازال لدينا استعداد لنلبى الكثير ، ولتكون هذه رسالة هامة لكم بأن تساهموا فى إنجاح مشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بجدية لتصبحوا منتجين ، وتساهموا فى النهوض بإقتصاد وطنكم الغالى مصر .

مقدماً شكره لمحافظ أسوان لاهتمامه وحرصه على النهوض بهذه المحافظة ، والتعامل المتميز مع العديد من الملفات والمشاكل المتراكمة ووضع الحلول الجذرية لها بما عاد بالخير على أهالى أسوان ، فضلاً عن نجاحه في عقد هذا اللقاء المتميز في وجود رؤساء الهيئات لتذليل كافة الصعاب أمام إنجاح المشروعات وتحقيق العوائد الإيجابية منها .

شكر

فيما وجه اللواء أشرف عطية شكره لمستشار رئيس الجمهورية لحرصه على تحمل مشقة الانتقال من مرسى علم إلى حلايب وشلاتين ، ثم إلى أسوان وزيارته للمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ومنفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية ، ليستكمل برنامجه بعقد سلسلة من الاجتماعات ، ليكون لهذا الجهد مردود إيجابي على مواطنى أسوان ، والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من رئيس الجمهورية لتكون قاعدة انطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها الاقتصادية والثقافية والتراثية المتنوعة ، وأيضاً واجهة حضارية للسياحة الدولية أمام ضيوفها وزائريها باعتبارها من أهم مقاصد السياحة الدولية والإقليمية والمحلية .

وأكد على حرصه لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشهد أسوان تحقيق سلسلة من الإنجازات الغير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام بفضل الدعم الغير محدود من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وتنسيق وتكامل على أعلى مستوى مع الوزرات والهيئات والشركات والجهات المختصة لتتبوأ هذه المحافظة العريقة المكانة التى تليق بتاريخها العظيم .