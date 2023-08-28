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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات أسرية.. مصرع سيدة وأبنائها الأربعة لتناولهم مادة سامة بأسوان

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بعد تناولها مادة سامة وأبنائها الـ 4 حيث تبين من التحريات الأولية أن الأم قامت بتناولها مادة سامة هي وابنائها وذلك لانهاء حياتهم بسبب خلافات اسرية مع زوجها . 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق اسعاف أسوان إخطاراً يفيد بإصابة 5 من اسرة واحدة بحالة تسمم بعد تناولهم مادة سامة “صبغة” وعلي الفور تم نقلهم إلي مستشفي حورس العام وذلك لتلقيهم العلاج وتقديم الرعاية الطبية ولكن بعد ساعات قليلة من وصولهم إلي المستشفي لفظت الأم أنفاسها الأخيرة متأثرة بتناولها السم. 

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مادة سامة 

وتبين أيضاً أن حالة الـ 4 أبناء حرجة وهم تحت الملاحظة حتي يتم خروج السم من أجسامهم . 

ووجهت جهات التحقيق بنقل السيدة إلي مشرحة إدفو العمومية وعرضها علي الطيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاه.

 

 

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