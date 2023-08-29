محافظ أسوان: ننسق مع الوزارات لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات لتوفير حياة كريمة للأهالي

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، حرص المحافظة بمختلف أجهزتها على التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والمجتمعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز.



جاء ذلك خلال لقاء أشرف عطية محافظ أسوان، مع عدد من ممثلي وأهالي قرى الرمادي قبلي بمركز إدفو، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وكلف المحافظ - خلال اللقاء - المسئولين بسرعة دراسة جميع مطالب الأهالي، التي تركزت بمجالات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والبريد، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي، والأزهر، والصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والطب البيطري.



وشدد أشرف عطية على ضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ كافة التعليمات والقرارات المتخذة باللقاء، مشيرا إلى أنه سيخرج في جولة ميدانية شخصيًا للمتابعة والاطمئنان على تلبية جميع المطالب المعروضة بالشكل المطلوب، موجهًا رئيس مركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال مبدئية لتطوير ورفع كفاءة مرسى معدية الرمادي قبلي (شرق وغرب النيل) للتخفيف على الأهالي، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع رئيس المدينة ومعهد بحوث النيل لاستيفاء المقايسات الفنية والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مشروع شامل لتأهيل وترميم المرسى تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء من أجل إدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بجانب مخاطبة مجلس الوزراء لإدراج مشروع إحلال وتجديد كوبري الزنيقة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.



وكلف أشرف عطية مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مبادرة (حياة كريمة) لسرعة استكمال السور الخارجي لمركز شباب الرمادي قبلي، بجانب إدراج مشروع صيانة ورفع كفاءة الملعب القانوني بنفس المركز ضمن خطة التطوير بالمديرية للعام القادم، مطالبًا ممثلي الأهالي بتفعيل المشاركة المجتمعية الجادة للمساهمة في توفير مساحات أراضي فضاء لتخصيصها لإنشاء مبنى إداري بمركز شباب الزنيقة وإنشاء مركز شباب بنجع مشالي، وإنشاء ملعب مفتوح لخدمة نجوع كرم هاشم والمحايدة.



كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الاجتماعي لإجراء معاينة ميدانية ودراسة التوسع في إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي لخدمة قرى العقابية والزنيقة، موجهًا مسئولي الأبنية التعليمية بإدراج مشروع إنشاء مدرسة العقابية الابتدائية ضمن خطة العام القادم، مع سرعة قيام رئيس المدينة بإنهاء إجراءات تخصيص مساحة الأرض المحددة لإنشاء مدرسة الزنيقة الإعدادية، بجانب التنسيق مع مسئولي البريد للقيام بالمعاينة الميدانية لتحديد مساحة أرض فضاء واستخدامها لإنشاء مكتب بريد بقرية العقابية، وإيفاد لجنة متخصصة للمعاينة ودراسة توفير مكتب للبريد سواء ثابت أو متنقل لخدمة الأهالي بنجع الرقيقين وذلك طبقاً للوائح المنظمة.



وخلال اللقاء، كلف المحافظ بدراسة تخصيص منافذ لتقديم المعاملات الخاصة بخدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء داخل المجمعات الحكومية الجاري تنفيذها في قرى مبادرة "حياة كريمة" بإجمالي 31 مجمعًا حكوميًا، موجهًا مسئولي الحماية المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة توفير سائقين مؤهلين لتشغيل السيارات بوحدة إطفاء الرمادي قبلي، مع سرعة عمل خزان مياه علوي سعة 10 أطنان للاستعانة به في حالة انقطاع المياه.

